Россияне ничего не узнают: в США рассказали, что сделали с БПЛА перед крушением в Черном море

Обломки БПЛА больше не представляют никакой разведывательной ценности

Перед тем, как утопить сбитый беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море, американцы успели удалить с него все данные. Поэтому, если россия поднимет сбитый БПЛА, то все равно не получит никакую информацию.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников. А председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что беспилотник "больше не представляет" никакой разведывательной ценности.

Напомним, что крушение американского БПЛА произошло после того, как российские истребители сначала сбросили перед дроном авиационное топливо, а затем повредили его винт. Сразу после того, как американский БПЛА начала падать, специалисты предприняли все необходимые шаги по удалению программного обеспечения.

"Что касается потери каких-либо важных разведданных и прочего. Как обычно, мы предпримем — и мы приняли — смягчающие меры. Поэтому мы совершенно уверены, что все, что имело ценность, больше таким не является", — сообщил Марк Милли.

Также он подчеркнул, что в Черном море у США нет никаких кораблей ВМС, а сам БПЛА находится на глубине от четырех до пяти тысяч футов (1,2-1,5 километра). Поэтому попытки поднять свой дрон со дна моря будут "крайне сложными и длительными" для американцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США смоделировали момент сбития своего БПЛА российскими истребителями. Также американцы отметили, что россияне в последнее время очень зачастили с попытками перехватов американской авиации над акваторией Черного моря.