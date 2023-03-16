Сбитие беспилотника США над Черным морем: в NBC озвучили причины агрессии россии

Официально Вашингтон не подтверждает умышленность действий российских пилотов

Высшее российское политическое руководство могло согласовать агрессию пилотов Су-27 в Черном море против разведывательного БПЛА MQ-9 Reaper. К таким выводам пришли сразу три американских чиновника, приближенных к разведке.

В комментарии телеканалу NBC они заявили, что в Кремле не могли не знать о планах военных по сбитию беспилотника. Сброс реактивного топлива на боевую "птичку" имел для россиян свои причины.

По словам одного из чиновников, кого цитирует издание, российские провластные лица намеревались "быть агрессивными по поводу перехвата". Основной целью атаки на MQ-9 Reaper могло стать желание сбить беспилотник с курса или отключить его геолокационные функции, чтобы в конце концов вывести из строя системы наблюдения.

Признаков того, что приказ мог поступать от самого путина, якобы нет — по крайней мере, об этом американские источники сообщать не спешат. Но слова "высшее руководство кремля" все равно звучит в их инсайдах.

Следует отметить, что спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби тем временем подтвердил, что приближение российских самолетов к беспилотнику было умышленным. Однако в Белом доме не спешат подтверждать, что вероятное столкновение с дроном, повлекшее его повреждение, задумали заранее. Не исключено, что причиной этого могло стать "некомпетентное поведение" российского пилота.

Напомним, что первоначально в рамках инцидента речь шла о сбросе Су-27 топлива вблизи американского БПЛА. Однако позже, при просмотре видео с камер наблюдения, американцы узнали, что россияне совершали эти действия непосредственно над MQ-9.

"Телеграф" пообщался с несколькими политическими и военными экспертами, чтобы понять, какие последствия подобный поступок может иметь для россии.