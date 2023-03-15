Удар по репутации США или козыри для Украины: эксперты оценили последствия уничтожения россией БПЛА

Евгений Магда и Сергей Гармаш указали "Телеграфу" на несколько важных моментов в громкой истории с MQ-9 Reaper

Резонансное сбитие россией американского беспилотника над Черным морем в нейтральных водах не стихают дискуссии в публичной плоскости.

Кроме многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях продолжается дипломатический пинг-понг: в США официально признали инцидент, даже вызвали для объяснений посла рф в Штатах, но пока Вашингтон действует в русле "беспокойства" без каких-либо серьезных шагов. Кремль же продолжает гнуть свою линию, заявляя, что сбитый американский беспилотник подтверждает тот факт, что США якобы участвуют в войне в Украине. И грозится поднять со дна моря обломки БПЛА.

"Телеграф" спросил директора Института мировой политики, политического эксперта Евгения Магду и Сергея Гармаша, председателя Центра исследования социальных перспектив Донбасса (бывшего переговорщика Украины в ТКГ), каких все же политических и военных последствий следует ожидать от дерзкой атаки рф.

"Ситуация вокруг фактического уничтожения российскими военными самолетами американского ударно-разведывательного беспилотника в акватории Черного моря, конечно, для многих из нас порождает немало ожиданий и немало ошибочных оценок. Здесь есть важный момент: думаю, что россия его достаточно четко осознавала во время повреждения/уничтожения MQ-9 Reaper. И это — удар по репутации Соединенных Штатов как сверхдержавы, такой себе щелчок по носу. Но он не связан с гибелью американских граждан", — говорит политолог.

Эксперт отметил, что США не просто самое мощное военное государство мира, но и страна, имеющая значительный опыт противостояния в свое время с Советским Союзом, а сейчас с россией, соответственно, "она имеет определенные наработанные процедуры и действия в этом вопросе".

"Поэтому рассчитывать, что будет кавалерийская атака и усиление американского военного присутствия, например, в Румынии, не стоит, – продолжает Евгений Магда. – Потому что этот процесс уже продолжается на сегодняшний момент. Просто он остается не всегда заметным. Точно так же, как после 2015 года усиливается военное присутствие НАТО в странах Центральной Европы. Поэтому мы не будем видеть столь быстрой реакции, ведь, повторюсь, американские граждане не погибли. Однако я сомневаюсь, что даже будут какие-то реакции в формате "Рамштайна" по той простой причине, что решения каждого формата готовятся заранее".

Политэксперт исключает, что россияне, обладая приблизительной информацией, какие решения будут, сделали соответствующее заключение и "этот щелчок по носу именно так, чтобы показать, что ничего не изменится даже на "Рамштайне".

"Нам нужно учиться оценивать ситуацию трезво и не ожидать от других того, в чем несостоятельны мы сами", — добавляет он.

Сергей Гармаш в свою очередь отметил, что политические последствия инцидента могут быть разноплановыми в зависимости от общественного мнения американцев. Причем по оптимистическому сценарию, не исключено, что проукраинские настроения в США станут еще более крепкими.

"Эффект от инцидента может быть противоречивым. С одной стороны, — это явная попытка кремля запугать Запад возможной эскалацией с расширением конфликта. То есть карты в руки тем же республиканцам в США, которые строят свою избирательную кампанию как раз на запугивании американцев перспективой втягивания в "чужую" войну. С другой стороны, атака на американский беспилотник для сторонников Украины в Штатах делает этот конфликт уже не чужим. На какую чашу весов склонится общественное мнение, — будет зависеть от освещения этого инцидента в СМИ", — отмечает эксперт.

Также, по его словам, одним из последствий, на которые явно рассчитывала москва, является реакция европейских партнеров по НАТО, ведь путин "поднимает ставки, пытаясь запугать в первую очередь их".

"Но, скорее всего, это вызовет тот самый эффект, который мы наблюдали после 24 февраля, то есть консолидирует союзников перед общей угрозой. Тем более, что атака на американцев произошла накануне очередного "Рамштайна". А это дает дополнительные козыри Украине в отношении обеспечение ее авиацией. Угроза для НАТО в небе после всеобъемлющей атаки стала для всех очевидной. Но если Альянс не хочет втягиваться в конфликт, то ему должно быть выгодно, чтобы эту угрозу устраняли украинские летчики. Теперь это мнение легче донести до партнеров", — резюмирует Гармаш.

Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 над Черным морем сбрасывали топливо на американский дрон. А потом один из них подлетел сзади и повредил пропеллер БПЛА. После этого военные США решили утопить БПЛА в нейтральных водах. Как сообщали в Европейском командовании США, президенту Джо Байдену оперативно доложили об этом чрезвычайном происшествии.

Как сообщал "Телеграф", ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко прогнозировал, какого ответа от Вашингтона можно ожидать дерзких действий россиян.