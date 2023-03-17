"Зовсім знахабніли": медведєв прокоментував інцидент із американським БПЛА у Чорному морі

Колишній російський президент вкотре демонструє дива місцевої "дипломатії"

Навмисне пошкодження російськими пілотами американського БПЛА MQ-9 Reaper, яке сталося над акваторією Чорного моря, продовжує бути гарячою темою на порядку денному. До коментування ситуації доєднався і експрезидент рф дмитро медведєв, який заявив, що дрон збили "над російською територією". Також політик пригрозив деяким американським сенаторам можливою розправою.

Своє бачення інциденту медведєв описав у власному Telegram-каналі на третій день після збиття БПЛА. На його думку, американці порушили російський повітряний простір, надіславши до Криму свій дрон. При цьому він визнає, що жодних міжнародних або навіть внутрішньо-російських документів, які б регламентували поведінку сторін у цій ситуації, наразі немає.

"Короткі висновки: міжнародної конвенції на цю тему немає. Чикагська конвенція 1944 року і другі міжнародні документі ці питання не регулюють. До речі, нагадаю, американці зруйнували Договір щодо відкритого неба, який давав право на воєнні інспекції", — заявив дмитро медведєв.

У своїх роздумах політик посилається на Повітряний кодекс рф, згідно з яким встановлюються окремі зони — заборонені, небезпечні чи обмежені для польотів повітряних суден. На його думку, БПЛА теж мають підкорятися цим правилам, "особливо у період бойових дій".

"Це частина нашої території, на яку розповсюджується наш суверенітет, — гордо збрехав медведєв. — В цілому, кажучи по-простому, американці зовсім знахабніли. І церемонитися з ними неправильно".

При цьому він додав, що контакти із американськими військовими росії все ж потрібні. Особливо — на фоні заяв окремих сенаторів, котрі пропонують збивати російські літаки. медведєв непрямо пригрозив таким політикам, що із ними може статися щось погане — наприклад, "авіаційні пригода".

Повний текст реакції медведєва

Варто зазначити, що дмитро медведєв багато в чому сказав неправду. Хоча б щодо території, на якій відбулася "сутичка" безпілотника і російських Су-27. Американці заявляли, що це сталося у міжнародних водах. Військово-повітряні сили США навіть показали карту інциденту. На цьому фоні дуже смішним виглядає те, що росіяни говорять, нібито знайшли безпілотник поблизу берегів Севастополя.

Карта місця, де був збитий американський дрон Reaper

Якщо звернутися до карти із морськими кордонами країн в Чорноморській акваторії, то чітко видно, що інцидент мав місце на умовному перетині кордонів української, турецької і навіть болгарської територій. І те, що росія чи не єдина в світі вважає Крим, а отже і води навколо нього своїми, не дає права кремлівським політикам порушувати міжнародне законодавство.

Карта морських кордонів країн у Чорному морі

Досить логічним на цьому фоні виглядає реакція соцмереж на висловлювання дмитра медведєва. Більшість інтернет-користувачів сміються із риторики політика, згадуючи про його можливу любов до алкоголю.

Слід зазначити, що звинуватив американців у інциденті ще один рупор кремля – очільник МЗС рф сергій лавров. За його словами, всі країни були попереджені про те, які повітряні зони закриті для прольоту.

При цьому в США переконують, що навіть якщо росія першою дістане уламки MQ-9 Reaper із дна Чорного моря, жодної інформації вона не дізнається. Військові встигли стерти всі дані, перш ніж дрон був збитий.