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"Зовсім знахабніли": медведєв прокоментував інцидент із американським БПЛА у Чорному морі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
медведєв прокинувся пізніше за всіх Новина оновлена 17 березня 2023, 09:11
медведєв прокинувся пізніше за всіх. Фото Колаж "Телеграфу"

Колишній російський президент вкотре демонструє дива місцевої "дипломатії"

Навмисне пошкодження російськими пілотами американського БПЛА MQ-9 Reaper, яке сталося над акваторією Чорного моря, продовжує бути гарячою темою на порядку денному. До коментування ситуації доєднався і експрезидент рф дмитро медведєв, який заявив, що дрон збили "над російською територією". Також політик пригрозив деяким американським сенаторам можливою розправою.

Своє бачення інциденту медведєв описав у власному Telegram-каналі на третій день після збиття БПЛА. На його думку, американці порушили російський повітряний простір, надіславши до Криму свій дрон. При цьому він визнає, що жодних міжнародних або навіть внутрішньо-російських документів, які б регламентували поведінку сторін у цій ситуації, наразі немає.

"Короткі висновки: міжнародної конвенції на цю тему немає. Чикагська конвенція 1944 року і другі міжнародні документі ці питання не регулюють. До речі, нагадаю, американці зруйнували Договір щодо відкритого неба, який давав право на воєнні інспекції", — заявив дмитро медведєв.

У своїх роздумах політик посилається на Повітряний кодекс рф, згідно з яким встановлюються окремі зони — заборонені, небезпечні чи обмежені для польотів повітряних суден. На його думку, БПЛА теж мають підкорятися цим правилам, "особливо у період бойових дій".

"Це частина нашої території, на яку розповсюджується наш суверенітет, — гордо збрехав медведєв. — В цілому, кажучи по-простому, американці зовсім знахабніли. І церемонитися з ними неправильно".

При цьому він додав, що контакти із американськими військовими росії все ж потрібні. Особливо — на фоні заяв окремих сенаторів, котрі пропонують збивати російські літаки. медведєв непрямо пригрозив таким політикам, що із ними може статися щось погане — наприклад, "авіаційні пригода".

медведєв про збиття MQ-9 Reaper
Повний текст реакції медведєва

Варто зазначити, що дмитро медведєв багато в чому сказав неправду. Хоча б щодо території, на якій відбулася "сутичка" безпілотника і російських Су-27. Американці заявляли, що це сталося у міжнародних водах. Військово-повітряні сили США навіть показали карту інциденту. На цьому фоні дуже смішним виглядає те, що росіяни говорять, нібито знайшли безпілотник поблизу берегів Севастополя.

Де був збитий MQ-9 Reaper у Чорному морі, карта
Карта місця, де був збитий американський дрон Reaper

Якщо звернутися до карти із морськими кордонами країн в Чорноморській акваторії, то чітко видно, що інцидент мав місце на умовному перетині кордонів української, турецької і навіть болгарської територій. І те, що росія чи не єдина в світі вважає Крим, а отже і води навколо нього своїми, не дає права кремлівським політикам порушувати міжнародне законодавство.

Карта морських кордонів країн у Чорному морі
Карта морських кордонів країн у Чорному морі

Досить логічним на цьому фоні виглядає реакція соцмереж на висловлювання дмитра медведєва. Більшість інтернет-користувачів сміються із риторики політика, згадуючи про його можливу любов до алкоголю.

Слід зазначити, що звинуватив американців у інциденті ще один рупор кремля – очільник МЗС рф сергій лавров. За його словами, всі країни були попереджені про те, які повітряні зони закриті для прольоту.

При цьому в США переконують, що навіть якщо росія першою дістане уламки MQ-9 Reaper із дна Чорного моря, жодної інформації вона не дізнається. Військові встигли стерти всі дані, перш ніж дрон був збитий.

Теги:
#США #Дмитро Медведєв #Чорне море #БПЛА #MQ-9 Reaper