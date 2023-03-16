У росії заявили, що знайшли збитий безпілотник США Reaper: де саме

У районі падіння американського БПЛА чергують сили ВМФ росії

Росіяни дісталися до збитого ними американського безпілотника в Чорному морі. Там розповіли, де він зараз перебуває.

Про це повідомляють російські пропагандисти, посилаючись на власні джерела.

За інформацією росіян, безпілотник США MQ-9 Reaper нібито знайдено біля Севастополя на глибині близько 900 метрів. Зараз у районі падіння американського БПЛА чергують сили ВМФ росії.

"На дно моря опустився підводний робот, який виявив MQ-9 Reaper на глибині близько 850-900 метрів. Неподалік цієї зони проходить глибоководна гілка газопроводу "Південний потік". Глибина досить пристойна. Щоб здійснити підйом, необхідно задіяти засоби, які використовувалися при підйомах глибоководних підводних човнів, що затонули", — йдеться в повідомленні.

Пропагандисти кажуть, що Міноборони росії цікавить внутрішня електронна "начинка" безпілотника, а також його двигун.

Нагадаємо, що 14 березня у небі над нейтральними водами (за 120 км від території окупованого Криму) російські винищувачі пошкодили американський розвідувальний БПЛА Reaper MQ-9 . Результатом стало його падіння та затоплення у морі. У росії намагаються заперечувати свої агресивні дії, однак на опублікованих Пентагоном кадрах чітко видно атаку російських винищувачів, їхні агресивні маневри, а також те, через що БПЛА зазнав аварії.

Раніше ми писали, що глава МЗС росії лавров заявив, що США самі винні в падінні свого БПЛА.

Також ми повідомляли, навіщо росіяни атакували американський дрон і дивно окопуються в Криму.