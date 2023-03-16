В россии заявили, что нашли сбитый беспилотник США Reaper: где именно

В районе падения американского БПЛА дежурят силы ВМФ россии

Россияне добрались до сбитого ими американского беспилотника в Черном море. Там рассказали, где он сейчас находится.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации россиян, беспилотник США MQ-9 Reaper якобы найден у Севастополя на глубине около 900 метров. В настоящий момент в районе падения американского БПЛА дежурят силы ВМФ россии.

"На дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850–900 метров. Недалеко от этой зоны проходит глубоководная ветка газопровода "Южный поток. Глубина довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок", — говорится в сообщении.

Пропагандисты говорят, что для Минобороны рф представляет интерес внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель.

Напомним, что 14 марта в небе над нейтральными водами (в 120 км от территории оккупированного Крыма) российские истребители повредили американский разведывательный БПЛА Reaper MQ-9. Результатом стало его падение и затопление в море. В россии пытаются отрицать свои агрессивные действия, однако на опубликованных Пентагоном кадрах отчетлива видна атака российских истребителей, их агрессивные маневры, а также то, из-за чего БПЛА потерпел крушение.

Ранее мы писали, что глава МИД рф лавров заявил, что США сами виноваты в падении своего БПЛА.

Также мы сообщали о том, зачем россияне атаковали американский дрон и странно окапываются в Крыму.