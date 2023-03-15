Россия сбила американский дрон над Черным морем: генерал рассказал, как должны ответить США

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" об уникальной возможности для Украины

Уничтожение россиянами в небе над Черным морем американского разведывательного дрона MQ-9 Reaper вызвало немалый переполох. В США официально признали инцидент, но пока действуют в духе "обеспокоенности" без каких-то серьезных шагов. Кремль же продолжает наглеть, заявляя, будто сбитый американский беспилотник подтверждает тот факт, что США якобы участвуют в войне в Украине. И сообщает о намерении поднять со дна моря обломки БПЛА.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", что могло произойти – и как США следует ответить на российскую наглость.

"Россияне, как всегда, "патриотично-бдительно" отбивали "американские происки". При этом стараясь непосредственно не применять оружия, но уничтожить беспилотный аппарат. Во-первых, лишив его возможности вести разведку. Во-вторых, "чтобы американцам неповадно было". США считают, что действовали абсолютно законно — в воздушном пространстве над международными водами. Якобы контролируя ситуацию, управляли аппаратом с базы "Рамштайн" в Германии. И были крайне удивлены наглому поведению российских истребителей, которые заливали беспилотник топливом, чтобы там произошли какие-то сбои", – отмечает генерал Романенко.

Он не исключает, что истребители использовали также воздушную струю, пытаясь сбить дрон MQ-9. При этом то ли задели, то ли не задели пропеллер. И в итоге БПЛА рухнул в море.

"Кстати, украинские пилоты, борясь с иранскими дронами "Шахедами", закупленными и несколько видоизменными россией, иногда применяли оружие, а иногда делали над этими аппаратами "свечку" – и струйным потоком воздуха сбивали беспилотники с курса, после чего те падали или взрывались, – отмечает Игорь Романенко. – Как бы то ни было, американский летательный аппарат был уничтожен. При этом, по некоторым данным, повреждения получили и российские истребители. Но правду мы вряд ли узнаем. Так или иначе, для себя, своих начальников и всей рф летчики страны-агрессора "героически выполнили поставленную задачу". Для нас, Украины, на мой взгляд, тут важно, что это очередной случай вызывающего поведения россиян. И это должно подтолкнуть американцев к переосмыслению ситуации".

Понятно, продолжает эксперт, что военного конфликта между США и рф ожидать не стоит. Но Белый дом точно вынужден будет твердо ответить.

"Иначе – чревато. Россияне понимают только язык силы. И если не получают достойный ответ на свои злодеяния, будут идти всё дальше и дальше", – прогнозирует генерал.

По его словам, Кремль уже увидел слабые места НАТО: Альянс делает всё, чтобы избежать прямого конфликта с рф, а также – очень болезненно воспринимает очередные российские пугалки оружием массового поражения (включая ядерное).

"Но в связи с инцидентом над Черным морем сегодня сложилась уникальная, как мне кажется, возможность, принять на встрече в формате "Рамштайн" решение об авиационном обеспечении Сил обороны Украины, – отмечает Игорь Романенко. – Хотелось бы, конечно, увидеть какой-то базовый американский самолет. Не могут дать нам F-16, пусть дадут F-18, который может использоваться как штурмовик, палубный истребитель. Такой универсалист нам нужен. В отличие от F-16, у него укрепленное шасси, он не такой требовательный к аэродромам. Если смелости не хватит у самих США, пусть хотя бы не мешают полякам и словакам передать нам МиГ-29. То, что они собирались сделать еще год назад, но так и не смогли из-за табу от американцев".

Эта нерешительность оборачивается потом негативными моментами не только для Украины, но и для стран-партнеров. И они сами это периодически признают, акцентирует эксперт.

"Позитивно, конечно, что признают. Но негативно, что своевременно не обеспечивают нас всем необходимым. Так было сначала с артиллерией, потом с ПВО, танками. Теперь вот – с авиацией. Надеюсь, партнеры найдут в себе смелость и мудрость, предоставляя, наконец, ВСУ всё необходимое для более эффективного отражения российской агрессии", – резюмирует генерал.