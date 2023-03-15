Не только Польша: истребители Украине передадут сразу несколько стран

Истребители МиГ-29 Киеву будет передавать коалиция из нескольких стран

Хотя Украине пока не готовы передавать западные истребители союзники нашей страны все-же не оставят нас без помощи в авиации. Этой помощью будут являться уже стоящие у нас на вооружении МиГ-29. О таком решении уже заявила Польша, но как оказалось боевые машины будут прибывать в Украину сразу из нескольких стран.

Об этом пишет Укринформ.

Во время пресс-конференции в Варшаве представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что истребители МиГ-29 Киеву будет передавать коалиция из нескольких стран.

"Я могу только подтвердить, что эти решения (о передаче Украине МиГ-29 – ред.) принимаются несколькими странами, но в мою роль не входит сообщать об этом от имени этих стран", — говорит Мюллер, отмечая, что есть "четкие декларации, какие это страны будут", но согласовано, что они сами объявят об этом.

Также Мюллер добавил, что как отметил накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, "в ближайшие несколько недель Польша готова принять такое решение в пределах нескольких стран, решивших пойти на подобный шаг".

Стоит отметить, что заявление Мюллера прозвучало на фоне новости о том, что Словакия может 15 марта рассмотреть вопрос передачи истребителей МиГ-29 Украине.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь убежден, что у правительства есть компетенция принимать решения по передаче истребителей. При этом он еще ожидает дополнительной информации о том, передадут ли МиГ Украине.

Тем временем лидер Народной партии Вероника Ремишова отметила, что партия всегда выступала за отправку МиГ Украине: "Эти истребители больше не будут полезны Словакии".

Напомним, ранее мы писали, что эксперт считает, что советские самолеты для Украины могли модернизировать.

Также мы сообщали, что в Британии расстроили заявлением об истребителях для Украины.