Не F-16, но тоже хорошо: две страны готовы дать Украине истребители

Вопрос о поставках истребителей Украине обсуждался на встрече министров обороны стран-членов ЕС в Швеции 8 марта

Сразу две европейские страны готовы поставить Украине необходимые ей истребители МиГ-29. Речь идет о Польше и о Словакии. Соответствующие решения были подтверждены с обеих сторон.

Так, президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN завил о том, что истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии, страна готова передать на вооружение украинским военным.

"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать Украине", — сказал Дуда.

В то же время готовность передать самолеты подтвердил Минобороны Словакии Ярослав Надь. По его словам, данный вопрос обсуждался время встречи министров обороны стран-членов Евросоюза в среду, 8 марта.

"Подтверждаю, что Польша официально согласилась вместе отправить МиГ-29 в Украину. На встрече министров обороны стран-членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласится на совместную передачу Словакией и Польшей избыточных МиГ-29 обеих стран для Украины", — сказал Надь.

Министр добавил, что решение о поставках самолетов уже следует принимать и призвал правительство не затягивать с решением данного вопроса.

"Я думаю, что пора принять решение. В Украине гибнут люди, мы можем им реально помочь, здесь нет места словацкой политизации. Это негуманно и безответственно", – отметил он.

Отметим, что в начале марта текущего года Ярослав Надь сделал заявление о том, что в Словакии принимают решение о передаче самолетов МиГ-29 Украине. По его словам, Братислава готова передать нужды ВСУ 10 из 11 своих истребителей. Затем подобное сообщение прозвучало и от Польши. Анджей Дуда сказал о том, что страна готова помочь Украине истребителями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с начала полномасштабного российского вторжения Польша значительно помогла Украине, передав самолеты МиГ-29. Однако сделала европейская страна это тайно и не совсем обычным образом.