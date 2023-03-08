Польша готова отдать Украине свои боевые самолеты: о чем речь

В Польше убеждены, что украина рано или поздно пересядет на западные самолеты

Польша вслед за Словакией выразила готовность передать Украине все свои самолеты МиГ-29

Как рассказал CNN президент Польши Анджей Дуда, речь идет об исправных истребителях, которые остались на вооружении страны.

"Остающиеся в Польше самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении наших воздушных сил, мы готовы передать Украине", — сказал Дуда.

По его словам, это важно, так как в рядах ВСУ уже есть пилоты, которые способны управлять этими самолетами без дополнительной подготовки.

Вместе с тем, он подчеркнул, что рано или поздно Украина перейдет на самолеты западного образца, а потому сейчас очень важно начать обучение пилотов.

Стоит отметить, что слухи о передаче Польшей самолетов для ВСУ начали ходить с первых дней российского вторжения в Украину, однако не напрямую, а доставив их на авиабазу "Рамштайн" в Германии, после чего их доставкой занялись бы американцы. Впрочем, в Пентагоне такой вариант сочли неприемлемым, но в целом Вашингтон не стал возражать от передачи авиации Польшей.

В январе 2023 года в СМИ попала информация о том, что Польша все же передала Украине самолеты, однако сделала это "комбинированным путем", то есть предварительно разобрав их на запчасти. Сколько таким образом истребителей получили ВСУ остается неизвестным, а потому сложно сказать, какое количество МиГ-29 остается на вооружении страны.