Словакия готова отдать Украине почти все свои МиГ-29: названо количество

Вопрос о поставках должен быть решен в ближайшее время

Словакия намерена в ближайшие "дни или недели" принять окончательное решение о передаче Украине самолетов МиГ-29, поскольку больше их не использует.

Как передает AP, министр обороны страны Ярослав Надь сообщил, что Братислава хочет передать на нужды ВСУ 10 из 11 своих истребителей. Место для последнего зарезервировано в местном авиационном музее.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. В них нет для нас реальной ценности", — сообщил он.

Вместе с тем министр подчеркнул, что передача самолетов Украине позволит сохранить жизни людей.

Издание отмечает, что если это произойдет, то Словакия станет первой страной НАТО, которая открыто передала авиацию для ВСУ.

"То, что Украина способна защитить себя от российской агрессии, абсолютно отвечает нашим национальным, государственным интересам, интересам безопасности и обороны", — добавил Надь.

Как сообщалось ранее, разговоры о передаче Украине словацких МиГов идут с апреля 2022 года. Страна присоединилась к европейским санкциям против россии, чем лишила себя доступа к запчастям к этим самолетам, а следовательно и возможности их эксплуатировать.

Хоть вопрос с самолетами и остается не закрытым, однако на других направлениях Братислава активно помогала Украине с первых дней вторжения. Например, в начале апреля она передала свой единственный комплекс ПВО С-300, а в августе ВСУ получили от нее САУ Zuzana.