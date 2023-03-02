Словаччина готова віддати Україні майже всі свої МіГ-29: названа кількість

Питання про постачання має бути вирішено найближчим часом

Словаччина має намір у найближчі "дні або тижні" ухвалити остаточне рішення про передачу Україні літаків МіГ-29, оскільки більше їх не використовує.

Як передає AP, міністр оборони країни Ярослав Надь повідомив, що Братислава хоче передати на потреби ЗСУ 10 із 11 своїх винищувачів. Місце для останнього зарезервоване у місцевому авіаційному музеї.

"Ми більше ніколи не використовуватимемо МіГи. У них немає для нас реальної цінності", — повідомив він.

Водночас міністр наголосив, що передача літаків Україні дозволить зберегти життя людей.

Якщо це станеться, то Словаччина стане першою країною НАТО, яка відкрито передала авіацію для ЗСУ.

"Те, що Україна здатна захистити себе від російської агресії, абсолютно відповідає нашим національним, державним інтересам, інтересам безпеки та оборони", — додав Надь.

Як повідомлялося раніше, розмови про передачу Україні словацьких МІГів точаться з квітня 2022 року. Країна приєдналася до європейських санкцій проти Росії, чим позбавила себе доступу до запчастин до цих літаків, а відтак і можливості їх експлуатувати.

Хоча питання з літаками й залишається не закритим, проте на інших напрямках Братислава активно допомагала Україні з перших днів вторгнення. Наприклад, на початку квітня вона передала свій єдиний комплекс ППО С-300, а у серпні ЗСУ отримали від неї САУ Zuzana.