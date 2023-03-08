Польща готова віддати Україні свої бойові літаки: про що йдеться

У Польщі переконані, що україна рано чи пізно пересяде на західні літаки

Польща слідом за Словаччиною висловила готовність передати Україні всі свої літаки МіГ-29

Як розповів CNN президент Польщі Анджей Дуда, йдеться про справних винищувачів, які залишилися на озброєнні країни.

"Літаки МіГ-29, що залишаються в Польщі, які знаходяться в робочому стані та стоять на озброєнні наших повітряних сил, ми готові передати Україні", — сказав Дуда.

За його словами, це важливо, оскільки в лавах ЗСУ вже є пілоти, які здатні керувати цими літаками без додаткової підготовки.

Водночас він наголосив, що рано чи пізно Україна перейде на літаки західного зразка, а тому зараз дуже важливо розпочати навчання пілотів.

Слід зазначити, що чутки про передачу Польщею літаків для ЗСУ почали ходити з перших днів російського вторгнення в Україну, проте не безпосередньо, а доставивши їх на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, після чого їхньою доставкою зайнялися б американці. Втім, у Пентагоні такий варіант вважали неприйнятним, але загалом Вашингтон не заперечував передачі авіації Польщею.

У січні 2023 року в ЗМІ потрапила інформація про те, що Польща все ж таки передала Україні літаки, проте зробила це "комбінованим шляхом", тобто попередньо розібравши їх на запчастини. Скільки таким чином винищувачів отримали ЗСУ, залишається невідомим, а тому складно сказати, яка кількість МіГ-29 залишається на озброєнні країни.