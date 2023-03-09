Не F-16, але також добре: дві країни готові дати Україні винищувачі

Питання про поставки винищувачів Україні було обговорено на зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Швеції 8 березня

Відразу дві європейські країни готові поставити Україні необхідні винищувачі МіГ-29. Йдеться про Польщу та про Словаччину. Відповідні рішення було підтверджено з обох сторін.

Так, президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю CNN заявив, що винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані, країна готова передати на озброєння українським військовим.

"Літаки МіГ-29, що залишаються в Польщі, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні наших повітряних сил, ми готові передати Україні", — сказав Дуда.

Водночас готовність передати літаки підтвердив Міноборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, це питання обговорювалося під час зустрічі міністрів оборони країн-членів Євросоюзу в середу, 8 березня.

"Підтверджую, що Польща офіційно погодилася разом відправити МіГ-29 до України. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться на спільну передачу Словаччиною та Польщею МіГ-29 обох країн для України"., — Сказав Надь.

Міністр додав, що рішення про постачання літаків вже слід ухвалювати та закликав уряд не затягувати з вирішенням цього питання.

"Я думаю, що настав час ухвалити рішення. В Україні гинуть люди, ми можемо їм реально допомогти, тут немає місця словацької політизації. Це негуманно і безвідповідально", — зазначив він.

Зазначимо, що на початку березня поточного року Ярослав Надь зробив заяву про те, що у Словаччині ухвалюють рішення про передачу літаків МіГ-29 Україні. За його словами, Братислава готова передати потреби ЗСУ 10 із 11 своїх винищувачів. Відтак подібне повідомлення пролунало і від Польщі. Анджей Дуда сказав про те, що країна готова допомогти Україні винищувачами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з початку повномасштабного російського вторгнення Польща значно допомогла Україні, передавши літаки "МіГ-29". Однак зробила європейська країна це таємно та не зовсім звичайним чином.