"Два-три типа": Резников заинтриговал заявлением об истребителях для Украины

Министр обороны считает, что Украина получит от Запада истребители

Западные союзники Украины могут передать на вооружение нашим военным сразу несколько типов истребителей. Один из них в итоге станет основным самолетом для Вооруженных сил Украины.

Такое мнение выразил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе интервью немецкому изданию Bild.

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", — сказал министр обороны.

Он также высказался относительно того, что Берлин пока отказывается предоставлять нашей стране самолеты. Резников напомнил, что ранее даже речи быть не могло о поставках танков из Германии. Однако уже сейчас у наших военных есть "Леопарды".

"Я помню, что Германия не хотела присылать танки. Теперь в моей стране есть "Леопарды", я лично тестировал "Леопард" из Германии", — сказал он.

Отметим, что Великобритания может передать Украине сразу несколько десятков единиц истребителей Eurofighter Typhoon модификации Tranche 1. Тем временем помочь нашей стране истребителями готова и Польша, но при одном условии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Соединенных Штатах продолжают обсуждение передачи Украине истребителей четвертого и пятого поколений. В том числе, речь идет и о небезызвестном боевом самолете F-16.