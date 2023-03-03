"Два-три типи": Резніков заінтригував заявою про винищувачі для України

Міністр оборони вважає, що Україна отримає від Заходу винищувачі

Західні союзники України можуть передати на озброєння нашим військовим одразу кілька типів винищувачів. Один із них у результаті стане основним літаком для Збройних сил України.

Таку думку висловив Міністр оборони України Олексій Резніков під час інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів. Буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них кращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", — сказав міністр оборони.

Він також висловився щодо того, що Берлін поки що відмовляється надавати нашій країні літаки. Резніков нагадав, що раніше навіть мови бути не могло про постачання танків з Німеччини. Проте вже зараз наші військові мають "Леопарди".

"Я пам’ятаю, що Німеччина не хотіла надсилати танки. Тепер у моїй країні є "Леопарди", я особисто тестував "Леопард" з Німеччини", — сказав він.

Зазначимо, що Великобританія може передати Україні одразу кілька десятків одиниць винищувачів Eurofighter Typhoon модифікації Tranche 1. Тим часом допомогти нашій країні винищувачами готова і Польща, але за однієї умови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Сполучених Штатах продовжують обговорення передачі Україні винищувачів четвертого та п’ятого поколінь. У тому числі йдеться і про відомий бойовий літак F-16.