"Здається, вони дозріли": Резніков оцінив, коли Захід може передати Україні винищувачі

Міністр оборони розповів, скільки кожна країна-союзниця може дати Україні літаків

Західні країни вже дозріли для того, щоб надати Україні військову допомогу у вигляді постачання бойових літаків. Це питання може вирішитись протягом одного або двох місяців.

Деякі країни-союзники вже говорять про готовність навчати наші екіпажі, що є добрим знаком. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв’ю виданню "Бабель".

"Щодо літаків, мені здається, вони дозріли. Деякі країни вже говорять про готовність навчати наші екіпажі. А коли вони готові навчати, це означає, що далі лишаються технічні питання. Моє відчуття — це питання місяців. І коли я кажу "місяців", це один-два", — сказав Резніков.

Кожна країна, як вважає міністр оборони, може дати Україні по 10-15 винищувачів. Тому план отримати сотню одиниць таких бойових літаків є цілком реалістичним.

"Ми спершу боротимемося за пів сотні, а потім за сотню. Реалістично, якби у нас була сотня літаків із різними можливостями виконання завдань — це був би непоганий кейс. І він реалістичний, бо кожна країна може дати 10-15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що утримує Захід від постачання Україні необхідних їй бойових літаків.