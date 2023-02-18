"Могли б одразу полетіти додому": Дуда про можливість передачі Україні літаків

Польща готова передати Україні "сушіння", але з F-16 можуть виникнути проблеми

Зважаючи на важливість надання Україні авіації для її перемоги над ворогом, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна розглядає питання передачі Україні своїх МіГ-29 і приєднається до коаліції з надання Україні винищувачів F-16, якщо така буде створена.

Про це президент сусідньої держави заявив в інтерв’ю "Укрінформу".

При цьому Дуда усвідомлює, що підготовка пілота F-16 є тривалим процесом. "Підготовка українських пілотів вимагає довгих місяців навчання ", — вважає польський лідер.

Натомість на МіГ-29 або Су українські пілоти "готові літати... практично одразу".

"Насправді вони могли б на них просто одразу полетіти додому. Тому, безперечно, якщо будуть передані літаки МіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо. Звичайно, дуже мало країн НАТО мають літаки МіГ. У нас ще є кілька таких літаків, і ми розглядатимемо це питання", — повідомив Анджей Дуда.

Водночас у питанні надання Польщі винищувачів F-16 є "проблема", оскільки їх у Польщі "просто мало, враховуючи масштаби та загальний потенціал країни".

Сама ж Польща зараз чекає на літаки F-35 і FA-50, закуплені в США та Південній Кореї.

"Для нас це складний момент, адже ми самі чекаємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створена широка авіаційна коаліція, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї. Але рішення, за якою формулою це відбудеться, ми повинні обговорити з нашими союзниками ", - поділився президент Дуда.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року український парламент просив у європейських країн надати Україні МіГ-29. Йшлося, зокрема, про 28 літаків з Польщі, 12 зі Словаччини та 16 з Болгарії, а також про 14 Су-25 з Болгарії. Минулого року Польща була готова передати свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, але за умови, що США нададуть їй літаки на заміну. На жаль, американцям ця ідея не припала до душі, і вони відмовили.

Раніше "Телеграф" писав про те, що, на думку українських військових, F-16 вже неодноразово доводив свою ефективність і є дуже вдалим літаком в аеродинамічному плані. Водночас, наші Повітряні сили дуже хотіли б отримати і штурмовики — радянські Су-25 і американський A-10 Thunderbolt. Підтримка з повітря наземних сил дала б потужний результат на фронті.