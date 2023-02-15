Потужний, міцний і добре озброєний: який літак може переламати перебіг боїв в Україні (фото, відео)

Підтримка з повітря від американського штурмовика могла б дати сильний результат на фронті

Українським військовим потрібні не лише танки, а й авіація. І її список не обмежується F-16, які на слуху останнім часом. Якщо казати про винищувачі, то F-16 чи F-15, звісно, є оптимальним варіантом.

Про це розповів речник Східної групи військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що F-16 доводив свою ефективність не раз і він дуже вдалий в аеродинамічному плані. Це також наймасовіші літаки.

Україні водночас потрібна й штурмова авіація. У ній наймасовіші літаки — радянські Су-25 та американський A-10 Thunderbolt. "Це дуже потужна машина, поряд з гелікоптером Apache вони могли б дати дуже потужні результати, вони б суттєво змінили хід подій на полі бою", — каже Череватий.

Характеристики Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Американський одномісний реактивний літак із двома двигунами призначений виключно для підтримки наземних сил. Прийнятий на озброєння 1976 року. Його іноді називають "Бородавочник" через характерний зовнішній вигляд.

Дуже міцний — корпус витримує прямі влучання бронебійних та осколково-фугасних снарядів калібром до 23 мм;

може летіти з одним двигуном, з одним рулем висоти і без половини крила;

броньовані баки;

можна встановити додаткові паливні баки;

можна дозаправляти у повітрі;

дальність польоту з корисним навантаженням — 2000 км;

найбільша висота — 13472 м;

може нести понад 7 тонн зброї.

Бойове навантаження та види озброєння/Порівняння А-10 та Су-25

Озброєння А-10

семиствольна гармата калібром 30 мм GAU-8/A Avenger Gatling (скорострільність 3900 пострілів за хвилину);

ракети класу "повітря-земля" AGM-65 Maverick з тепловізійним або інфрачервоним наведенням;

може бути обладнаний касетними бомбами та ракетами Hydra;

платформа ECM ALQ-131;

дві ракети "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder.

На відміну від радянського Су-25, у "американця" краще озброєння та дальність польоту без навантаження. Однак його швидкість нижча.

Швидкість літаків/Порівняння А-10 та Су-25

Перегінна дальність/ Порівняння А-10 та Су-25

Раніше "Телеграф" розповідав, чим особливі винищувачі F-16. Крім них, є й інші літаки, які могли б допомогти Україні в контролі за небом.