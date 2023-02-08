Якщо не переможемо раніше: генерал розповів, коли Україні можуть дати винищувачі F-15 та F-16

Обговорення про постачання винищувачів в Україну триває

Українським військовим необхідні для битви з окупантами винищувачі типу F-15 та F-16. Однак щодо їхнього постачання на Заході тривають довгі дискусії. Хоча низка країн висловлює готовність будь-якими способами допомогти Україні отримати ці літаки.

Про це "Телеграфу" розповів генерал армії, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Це авіація стратегічної бойової дії. Але дискусії на Заході з цього приводу поки тривають. Давати — не давати, якщо давати – скільки й коли. Британія вустами прем’єра Сунака каже, що постачати авіацію Україні варто вже після перемоги у цій війні. Хоч сам же він наголошує, що ситуація може змінитися", — зазначив генерал.

Нідерланди виявляють готовність закупити для України F-15 та F-16 – хоч у США, хоч у "третіх країнах". Подібне бажання час від часу висловлює і Польща.

Поки киплять суперечки щодо постачання цієї авіації нашим захисникам, ставка робиться на стару радянську авіацію (ті ж МіГ-29). Її союзники можуть передавати як зі своїх запасів, так і десь її закуповуючи.

"Йдеться про кілька десятків таких літаків, які нам, якщо дозріє політичне рішення, поставлять насамперед. А хтось уже поставив. Наші льотчики їх освоюють досить швидко, деякі вже мають необхідний досвід. Постачання ж в Україну літаків F-15 і F-16, думаю, перспектива пів року. Якщо війна не завершиться на той час (природно – нашою перемогою), відповідне рішення точно буде ухвалено", — підсумував Маломуж.

"Телеграф" розповість детальніше про характеристики американських літаків F-16 та F-15.

Характеристики F-16

Вага: 9200 кг;

Довжина: 15 метрів;

Висота: 5 метрів;

Екіпаж: 1 особа;

Максимальна швидкість: 2+ Маха (1,500 метрів за годину);

Розмах крил: 9,5 метрів;

Характеристики F-15

Маса: 12700 кг;

Довжина: 19,43 м;

Розмах крила: 13,05 м;

Висота: 5,63 м;

Максимальна швидкість на високій висоті: ≈2655 км/год;

Максимальна швидкість на малій висоті: 1482 км/год.

Докладніше про постачання літаків читайте у матеріалі "Телеграфу": "Чи чекати Україні на бойову авіацію союзників – прогноз генерала".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці січня НАТО розпочали дебати щодо постачання винищувачів в Україну.