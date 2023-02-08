Если не победим раньше: генерал рассказал, когда Украине могут дать истребители F-15 и F-16

Обсуждение о поставках истребителей в Украину продолжается

Украинским военным необходимы для сражения с оккупантами истребители типа F-15 и F-16. Однако относительно их поставок на Западе продолжаются долгие дискуссии. Хотя ряд стран выражает готовность любыми способами помочь Украине получить эти самолеты.

Об этом "Телеграфу" рассказал генерал армии, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Это авиация стратегического боевого действия. Но дискуссии на Западе по этому поводу пока продолжаются. Давать — не давать, если давать – сколько и когда. Британия устами премьера Сунака говорит, что поставлять авиацию Украине стоит уже после победы в этой войне. Хоть сам же он подчеркивает, что ситуация может поменяться", — отметил генерал.

Нидерланды проявляют готовность закупить для Украины F-15 и F-16 – хоть в США, хоть в "третьих странах". Подобное желание время от времени высказывает и Польша.

Пока кипят споры относительно поставок этой авиации нашим защитникам, ставка делается на старую советскую авиацию (те же МиГ-29). Ее союзники могут передавать как из своих запасов, так и где-то ее закупая.

"Речь идет о нескольких десятках таких самолетов, которые нам, если созреет политическое решение, поставят в первую очередь. А кто-то уже поставил. Наши летчики их осваивают достаточно быстро, некоторые уже обладает необходимым опытом. Поставки же в Украину самолетов F-15 и F-16, думаю, перспектива полугода. Если война не завершится к тому времени (естественно – нашей победой), соответствующее решение точно будет принято", — подытожил Маломуж.

"Телеграф" расскажет подробнее о характеристиках американских самолетов F-16 и F-15.

Характеристики F-16

Вес: 9200 кг;

Длина: 15 метров;

Размах крыльев: 9,5 метра;

Высота: 5 метров;

Экипаж: 1 человек;

Максимальная скорость: 2178 км/ч на высоте 12 200 м;

Характеристики F-15

Масса: 12 700 кг;

Длина: 19,43 м;

Размах крыльев: 13,05 м;

Высота: 5,63 м;

Максимальная скорость на большой высоте: ≈2655 км/ч;

Максимальная скорость на малой высоте: 1482 км/ч.

Подробнее о поставках самолетов читайте в материале нашего издания: Ждать ли Украине боевую авиацию союзников – прогноз генерала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце января НАТО начали дебаты относительно поставок истребителей в Украину.