"Кажется, они созрели": Резников оценил, когда Запад может передать Украине истребители

Министр обороны рассказал, сколько каждая страна-союзница может дать Украине самолетов

Западные страны уже созрели для того, чтобы оказать Украине военную помощь в виде поставок боевых самолетов. Этот вопрос может решиться в течение одного или двух месяцев.

Некоторые страны-союзники уже говорят о готовности обучать наши экипажи, что является хорошим знаком. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью изданию "Бабель".

"Что касается самолетов, мне кажется, они созрели. Некоторые страны уже говорят о готовности учить наши экипажи. А когда они готовы учить, это значит, что дальше остаются технические вопросы. Мое ощущение — это вопрос месяцев. И когда я говорю "месяцев", это один-два", — сказал Резников.

Каждая страна, как считает министр обороны, может дать Украине по 10-15 истребителей. Поэтому план обзавестись сотней единиц таких боевых самолетов является вполне реалистичным.

"Мы сперва будем бороться за полсотни, а потом за сотню. Реалистично, если бы у нас была сотня самолетов с разными возможностями выполнения задач — это был бы неплохой кейс. И он реалистичен, потому что каждая страна может дать 10-15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что удерживает Запад от поставок Украине необходимых ей боевых самолетов.