Украине передадут МиГ-29: в Польше порадовали сроками

Стали известны точные сроки поставок истребителей

Уже в ближайшее время Украина получить помощь от своей союзницы Польши в виде поставок истребителей МиГ-29 для борьбы с российской агрессией.

Такое заявление сегодня, 14 марта, сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе конференции, которую проводит wPolityce.

Отвечая на вопрос о словах президента Анджея Дуды относительно передачи Украине польских самолетов МиГ-29, Моравецкий сказал, что истребители могут передать Украине в течение 4-6 недель.

Отметим, что в интервью изданию CNN Дуда заявлял о готовности Польши передать Украине самолеты МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении её воздушных сил. Тогда же аналогичное заявление сделала и Словакия. Минобороны Словакии Ярослав Надь отметил, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи министров обороны стран-членов ЕС в Швеции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с начала полномасштабного вторжения Польша помогла Украине, тайно передав самолеты МиГ-29. Однако поставляли их нашей стране не совсем обычным способом, а под видом запчастей. Подробности такой помощи всплыли в 2023 году.