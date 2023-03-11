"Шершни" ВСУ не помешают: премьер Финляндии допускает передачу Украине части своих "устаревших" самолетов

США продадут в страну Суоми 64 новейших истребителя F-35

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая в пятницу посетила Киев и встретилась с президентом Владимиром Зеленским, считает, что ее страна могла бы вместе с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей F/A-18 Hornet ("Шмель") .

Об этом сообщает финское издание Yle.

В частности, Санна Марин сказала, что в Финляндии можно было бы начать такую дискуссию, тем более что страна как раз закупает новейшие истребители на замену "Хорнетам", которые считаются несколько устаревшими.

"Думаю, мы могли бы обсудить "Хорнеты" — можно ли было бы предложить их Украине, какая подготовка для этого нужна ", — отметила премьер.

Она подчеркнула, что пока все разговоры об истребителях — на начальном этапе, и в этом вопросе потребуется широкое сотрудничество между западными союзниками.

Из открытых источников известно, что сейчас у Воздушных сил Финляндии 55 истребителей F/A-18 Hornet ("Шмель") и около двадцати тренировочных моделей. Также есть более старые тренировочные модели британских Hawk. Финляндия на замену заказала у США 64 новейших истребителя F-35, их должны поставить до 2026 года. А ВСУ даже такие "устаревшие" самолеты пригодятся для борьбы с российскими "стервятниками".

Напомним, что Польша готова отдать Украине свои боевые самолеты.