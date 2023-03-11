"Шершні" ЗСУ не завадять: прем’єрка Фінляндії допускає передачу Україні частини своїх "застарілих" літаків

Натомість США продадуть в країну Суомі 64 новітніх винищувачі F-35

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка в п'ятницю відвідала Київ і зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, вважає, що її країна могла би разом з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів F/A-18 Hornet ("Шміль").

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Зокрема, Санна Марін сказала, що у Фінляндії можна було би розпочати таку дискусію, тим більш, що країна саме закуповує новітні винищувачі на заміну "Хорнетам", які вважаються дещо застарілими.

"Думаю, ми могли би обговорити "Хорнети" — чи можна було би запропонувати їх Україні, яка підготовка для цього потрібна", — зазначила прем’єрка.

Вона наголосила, що поки усі розмови про винищувачі — на початковому етапі і в цьому питанні буде потрібна широка співпраця між західними союзниками.

З відкритих джерел відомо, що зараз у Повітряних сил Фінляндії — 55 винищувачів F/A-18 Hornet ("Шміль") і біля двадцяти тренувальних моделей. Також є старіші тренувальні моделі британських Hawk. Фінляндія на заміну замовила у США 64 новітніх винищувачів F-35, їх мають поставити до 2026 року. А ЗСУ навіть такі "застарілі" літаки стануть в нагоді при боротьбі з російськими "стерв'ятниками".

Нагадаємо, що Польща готова віддати Україні свої бойові літаки.