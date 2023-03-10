Зеленский объяснил, зачем нужны вбросы насчет "Северных потоков" и украинцев

Дезинформация выгодна тем странам, которые хотят замедлить военную помощь Украине и введение санкций против россии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не причастна к взрывам на газопроводах "Северного потока". Подобные вбросы в иностранных СМИ сделаны для того, чтобы союзники замедлили свою помощь Украине.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин. По его словам, подобные заявления только играют на руку российской федерации.

"Что касается "Северного потока" – мы не имеем к этому никакого отношения. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги. Считаю, что это неправильно, это играет только на руку российской федерации или есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает их бизнес и эти группы могут не только на территории россии", – подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, Украина сейчас борется не только с россией, но и с людьми, которые "не видят ничего, кроме денег". Их бизнес страдает из-за снижения товарооборота с россией. Кроме того, есть страны, которые помогают не только Украине, но и россии. Это касается, в том числе, и стран Евросоюза.

"С одной стороны, поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то Украине передают, да, знаете, помогли условно, как говорят, для галочки. И с другой стороны, делают обходы санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов и по сравнению с довоенным периодом увеличен товарооборот с российской федерацией", — отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что на это непременно стоит обратить внимание и проанализировать, для кого выгодна дезинформация. Украина заинтересована в том, чтобы ей поставляли оружие в срок, а против россии вводили как можно больше санкций.

"Украина точно этого не делала. И это самое главное. А кто там что придумал, как сказали, есть какие-то признаки, а, может, даже под каким-то флагом, это смешно выглядит, если честно. Мы заинтересованы в том, чтобы оружие поставлялось, санкции вводились и чтобы была наша победа", — подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце сентября 2022 года на газопроводе "Северный поток" произошла утечка газа в Балтийское море. Позже выяснилось, что утечка была и на "Северном потоке 2". Европа тут же начала расследование, а в россии намекнули на диверсию.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников также опроверг причастность Украины к утечке газа на "Северном потоке". Министр уверен, что в ходе официального расследования будут установлены все детали данного происшествия.