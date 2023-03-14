Україні передадуть МіГ-29: у Польщі порадували строками

Стали відомі точні строки постачання винищувачів

Вже найближчим часом Україна отримає допомогу від своєї союзниці Польщі у вигляді постачання винищувачів МіГ-29 для боротьби з російською агресією.

Таку заяву сьогодні, 14 березня, зробив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на конференції, яку проводить wPolityce.

Відповідаючи на запитання про слова президента Анджея Дуди щодо передачі Україні польських літаків МіГ-29, Моравецький сказав, що винищувачі можуть передати Україні протягом 4-6 тижнів.

Зазначимо, що в інтерв’ю виданню CNN Дуда заявляв про готовність Польщі передати Україні літаки МіГ-29, які перебувають у робочому стані та стоять на озброєнні її повітряних сил. Тоді ж аналогічну заяву зробила і Словаччина. Міноборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що це питання було обговорено під час зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Швеції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з початку повномасштабного вторгнення Польща допомогла Україні, таємно передавши літаки "МіГ-29". Проте постачали їх нашій країні не зовсім звичайним способом, а під виглядом запчастин. Подробиці такої допомоги спливли у 2023 році.