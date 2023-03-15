Не F-16, но тоже мощно: эксперт считает, что советские самолеты для Украины могли модернизировать

Точное количество авиационной техники, которое поступит на баланс Воздушных Сил ВСУ, пока неизвестно

Украинцы живут в ожидании поставок истребителей МиГ-29 от Польши и Словакии. Это станет серьезной поддержкой, особенно если партнеры задерживали поставки из-за модернизации авиационной техники. По мнению заместителя директора Центра исследования армии Михаила Самуся, вполне вероятно, что советские самолеты решили усовершенствовать благодаря новейшему радиолокационному оборудованию.

Об этом пишет "24 канал". Самусь говорит, что паузы в передаче самолетов как от Польши, так и Словакии выглядели весьма странно. Эти страны одними из первыми поддержали предоставление Киеву самолетов, а затем "дали заднюю". Однако если это рассматривать в контексте возможной модернизации, все становится на свои места.

Эксперт предполагает, что союзники могли оборудовать МиГ-29 современными радарами. Это помогает лучше определять цели, особенно для ракет "воздух-воздух". Если система мощная, то ударить по врагу можно за несколько десятков, а то и сотен километров.

"Это сразу вывело бы украинскую авиацию хотя бы на уровень российской. Если бы украинская авиация получила такие возможности радаров, то россияне не могли бы позволить себе даже приблизиться к воздушному пространству Украины. Ведь вражеские самолеты сразу бы сбивали", — убежден Михаил Самусь.

Он считает, что даже если "обновление" получила лишь часть истребителей, это значительно повысит шансы украинских пилотов в этой войне. Конечно, МиГ-29 продолжат быть менее эффективными, чем американские F-16, но перебирать техникой от партнеров пока не приходится.

"Модернизированные МиГ-29 существенно приблизили бы нас к возможностям западной авиации", — резюмировал Самусь.

Стоит отметить, что на днях в Польше заявили, что первые поставки МиГ-29 в Украину состоятся уже в ближайшее время. Вполне вероятно, что уже через 4-6 недель украинская авиация станет гораздо сильнее.

Напомним, что о модернизации МиГив "Телеграф" уже писал раньше. Тогда издание Politico заявляло, что США могут попытаться осовременить вид боеприпасов, используемых этими истребителями.