Вместо предоставления F-16 США хотят осовременить украинские МиГи: что узнали в Politico

Ранее подобных идей у американских военных не возникало

Западные партнеры рассматривают множество способов усилить сотрудничество с Украиной по военной помощи. В частности, в армии США изучают возможность интегрировать передовые иностранные ракеты класса "воздух-воздух" в самолеты МиГ советского производства. Именно такие снаряды – AIM-120 средней дальности – часто используются в истребителях F-16, к получению которых стремится Киев.

Детальнее об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники среди военных чиновников. Если подобная авантюра удастся, пишут журналисты, то это придаст как огневой мощи ВСУ, так и возможности усилить противовоздушную оборону. Это достаточно важно на фоне последних оценок военных экспертов, говорящих о приближении весеннего украинского контрнаступления.

В Украине настаивают на необходимости получить современную авиацию, однако единства по этому вопросу у партнеров нет. Приходится искать другие варианты, к которым относится успешная передача ракет AGM-88B, относящихся к классу "воздух-земля". Их тоже можно адаптировать к МиГам, которыми пользуется украинская армия, чтобы уничтожать вражеские радары и системы ПВО.

"Но интеграция AIM-120 с МиГами станет первым случаем, когда США предоставят возможность стрелять ракетами "воздух-воздух" из самолетов. У Украины уже есть ряд ракет, предоставленных европейскими странами, включая Великобританию и Бельгию, которые запускаются с предоставленных Западом систем противовоздушной обороны", - пишет издание.

В то же время возникают трудности, в том числе технические. Это связано со связью следящего за ней снаряда и радара. Чтобы самолет совершил пуск ракеты, радар должен обнаружить цель и "указать" на нее. Главной же проблемой остается разница американской и советской технологической "начинки", которые отказываются правильно сотрудничать. Над решением этого и работают технические специалисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Британия тоже не является фанаткой идеи передать на вооружение ВСУ современные истребители типа F-16. Однако в Лондоне предлагают партнерам задуматься над предоставлением советской авиации типа МиГов — это также сэкономило бы время для украинских военных, забрав у них необходимость проходить обучение по управлению новой техникой.

Также мы писали, что Украине могут презентовать новенькие французские самолеты.