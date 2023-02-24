Британия не дает свои самолеты Украине - но предлагает решение

Уоллес говорит, что это будет самым быстрым решением

Хотя в Британии пока не готовы передавать Украине свои современные истребители, там выступили с компромиссным решением, которое все-таки может помочь увеличить парк боевой авиации нашей страны.

Как пишет CNN со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Соединенное Королевство готово поставлять истребители своим европейским союзникам, чтобы они, в свою очередь, могли отправить в Украину старые советские истребители.

Он отметил, что такое решение будет самым быстрым способом "получить выгоду от истребителей".

"Это для тех стран Европы, у которых есть российские и советские истребители — МиГ-29 или Су-24 — если они желают пожертвовать, мы можем использовать наши истребители для обеспечения безопасности", — говорит Уоллес.

Кроме того, Уоллес также сказал, что Великобритания работает над восстановлением своих запасов боеприпасов , отметив истощение запасов после вторжения россии в Украину.

"Эта война в Украине и то, как воюет россия, показали всему Западу, что наши запасы за последние три десятилетия часто несли на себе основную тяжесть сокращений обороны, и мы должны их пополнять. Теперь мы начали размещать заказы для их пополнения, а там, где мы еще не разместили заказы, мы начали работу, чтобы убедиться, что у нас есть цепочка поставок или найти альтернативные источники", — передает издание слова министра обороны.

Уоллес высказался и по поводу поддержки Китаем россии, отметив решение Пекина воздержаться от голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в четверг, осуждающей вторжение россии в Украину.

"Если ваш большой сосед не проголосует активно в вашу поддержку, это подаст мощный сигнал президенту путину о том, что это неразумно и безрассудно и что ему следует прекратить", — сказал Уоллес.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Британии расстроили украинцев заявлением о сроках передачи авиации для ВСУ.

Также мы сообщали о том, что в НАТО готовы рассмотреть вопрос передачи Украине боевой авиации.