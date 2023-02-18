В Британии расстроили украинцев заявлением о сроках передачи авиации для ВСУ

Как только союзники решат передать Украине самолеты, задержек, как с танками, не будет

Боевые самолеты, которые Украина просит передать для победы над россией, не прибудут в ближайшее время. Скорее всего истребители Typhoon будут поставленв уже после окончания войны.

Такое мнение в интервью Spiegel выразил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, ожидать скорых поставок истребителей на нынешнем этапе войны Украине не стоит.

Министр обороны Великобритании отметил, что самолеты вряд ли прибудут в Украину даже через полгода. Пройдет достаточно времени, прежде чем Typhoon и другая боевая авиация поступит на вооружение Сил обороны.

"Пройдет достаточно много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в Украину, давайте будем честными по этому поводу. Современные самолеты, такие как Eurofighter, который мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставлены в Украину только после войны", — сказал он.

Также Бен Уоллес заявил, что такого мнения придерживается большинство западных партнеров. Вместе с тем союзники готовы сделать этот шаг в определенный момент, когда будут готовы оказать такую помощь Украине. Он подчеркнул, что иная военная поддержка продлится столько, сколько это будет необходимо.

Задержки с поставками самолетов связаны с тем, что на подготовку пилотов требуется много времени. Но после того, как авиация будет одобрена, задержек с ее поставками, как с танками, не будет.

"Поэтому лучше начать уже сейчас. Мы все не знаем, как эта война будет продолжаться, продлится ли она еще год или два. Начиная подготовку истребителей, мы готовим себя ко всему непредсказуемому, с другой стороны, мы ничего не теряем… Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков с истребителями не будет задержек после принятия политического решения", — отметил Уоллес.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в НАТО готовы рассмотреть вопрос передачи Украине боевой авиации. Но в приоритете для западных стран сейчас поставки другой военной помощи.