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Британія не дає свої літаки Україні, але пропонує рішення

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Британія не дає свої літаки Україні, але пропонує рішення Новина оновлена 24 лютого 2023, 15:30

Уоллес каже, що це буде найшвидшим рішенням

Хоча у Британії поки не готові передавати Україні свої сучасні винищувачі, там виступили з компромісним рішенням, яке може допомогти збільшити парк бойової авіації нашої країни.

Як пише CNN з посиланням на міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса, Сполучене Королівство готове постачати винищувачі своїм європейським союзникам, щоб вони, своєю чергою, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі.

Він зазначив, що таке рішення буде найшвидшим способом "отримати вигоду від винищувачів".

"Це для тих країн Європи, які мають російські та радянські винищувачі — МіГ-29 або Су-24 — якщо вони бажають пожертвувати, ми можемо використовувати наші винищувачі для забезпечення безпеки", — каже Уоллес.

Крім того, Уоллес також сказав, що Велика Британія працює над відновленням своїх запасів боєприпасів, наголосивши на виснаженні їх після вторгнення росії в Україну.

"Ця війна в Україні і те, як воює росія, показали всьому Заходу, що наші запаси за останні три десятиліття часто несли на собі основний тягар скорочень оборони, і ми повинні їх поповнювати. Тепер ми почали розміщувати замовлення для їх поповнення, а там, де ми ще не розмістили замовлення, ми розпочали роботу, щоб переконатися, що у нас є ланцюжок поставок чи знайти альтернативні джерела", — передає видання слова міністра оборони.

Уоллес висловився і з приводу підтримки Китаєм росії, вказавши на рішення Пекіна утриматися від голосування щодо резолюції Генеральної Асамблеї ООН, прийнятої в четвер, яка засуджує вторгнення росії в Україну.

"Якщо ваш великий сусід не проголосує активно на вашу підтримку, це подасть потужний сигнал президентові путіну про те, що це нерозумно і безрозсудно, і що йому слід припинити", — сказав Уоллес.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Британії засмутили українців заявою про строки передачі авіації для ЗСУ.

Також ми повідомляли, що в НАТО готові розглянути питання передачі Україні бойовій авіації.

Теги:
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