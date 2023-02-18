У Британії засмутили українців заявою про терміни передачі авіації для ЗСУ

Щойно союзники вирішать передати Україні літаки, затримок, як із танками, не буде

Бойові літаки, які Україна просить передати для перемоги над росією, не прибудуть найближчим часом. Швидше за все винищувачі Typhoon будуть поставлені вже після закінчення війни.

Таку думку в інтерв’ю Spiegel висловив Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. За його словами, очікувати швидких постачань винищувачів на нинішньому етапі війни Україні не варто.

Міністр оборони Великої Британії зазначив, що літаки навряд чи прибудуть до України навіть за півроку. Мине достатньо часу, перш ніж Typhoon та інша бойова авіація надійде на озброєння Сил оборони.

"Мине досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними з цього приводу. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну тільки після війни", — сказав він.

Також Бен Уоллес заявив, що такої думки дотримується більшість західних партнерів. Водночас, союзники готові зробити цей крок у певний момент, коли будуть готові надати таку допомогу Україні. Він наголосив, що інша військова підтримка триватиме стільки, скільки це буде потрібно.

Затримки з постачання літаків пов’язані з тим, що на підготовку пілотів потрібно багато часу. Але після того, як авіація буде схвалена, затримок із її поставками, як із танками, не буде.

"Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна триватиме, триватиме вона ще рік чи два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо... Якщо в якийсь момент ми вирішимо справді відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків з винищувачами не буде затримок після ухвалення політичного рішення", — зазначив Уоллес.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у НАТО готові розглянути питання передачі Україні бойовій авіації. Але у пріоритеті для західних країн зараз постачання іншої військової допомоги.