Американские сенаторы давят на Пентагон в вопросе отправки F-16 Украине

Законодателей интересует скорость обучения украинских пилотов нюансов обращения с истребителями США и другие вопросы

Восемь американских сенаторов от обеих партий потребовали от Пентагона дополнительную информацию о возможности поставки Украине истребителей F-16. Письмо было адресовано министру обороны Ллойду Остину.

Об этом пишет Politіco. В письме отмечалось, что это будет "значительная возможность, которая может изменить правила игры на поле боя". Остина попросили предоставить до конца недели оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи истребителей. Среди них:

как высоко украинские чиновники оценивают F-16 при подаче заявок;

откуда могут быть поставлены истребители — из новых либо из текущих запасов;

какое влияние окажут на войну;

как быстро украинские пилоты смогут обучиться нюансам управления.

Напомним, что два украинских пилота показывают свои навыки на военной базе в США, чтобы можно было оценить, сколько времени нужно, чтобы научить управлению различными военными самолетами, включая F-16. Ранее "Телеграф" сообщал, у Байдена считают, что истребители не так нужны на поле боя, как другие средства. Это уже не первая попытка американских сенаторов убедить руководство государства в необходимости отправить истребители Украине. Предыдущее письмо было направлено лично президенту США.