Росія збила американський дрон над Чорним морем: генерал розповів, як мають відповісти США

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу" про унікальну можливість для України

Знищення росіянами в небі над Чорним морем американського розвідувального дрона MQ-9 Reaper спричинило чималий переполох. У США офіційно визнали інцидент, але поки що діють у дусі "занепокоєння" без якихось серйозних кроків. Кремль же продовжує нахабніти, заявляючи, ніби збитий американський безпілотник підтверджує той факт, що США нібито беруть участь у війні в Україні. І повідомляє про намір підняти з дна моря уламки БПЛА.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко розповів "Телеграфу", що могло статися — і як США слід відповісти на російське нахабство.

"Росіяни, як завжди, "патріотично-пильно" відбивали "американські підступи". При цьому намагаючись безпосередньо не застосовувати зброї, але знищити безпілотний апарат. По-перше, позбавивши його можливості вести розвідку. По-друге, "щоб американцям не кортіло". США вважають, що діяли абсолютно законно — у повітряному просторі над міжнародними водами, нібито контролюючи ситуацію, керували апаратом з бази "Рамштайн" у Німеччині і були вкрай здивовані нахабною поведінкою російських винищувачів, які заливали безпілотник пальним, щоб там сталися якісь збої", – зазначає генерал Романенко.

Він не виключає, що винищувачі використовували також повітряний струмінь, намагаючись збити дрон MQ-9. При цьому чи зачепили, чи то не зачепили пропелер. І БПЛА впав у море.

"До речі, українські пілоти, борючись з іранськими дронами "Шахедами", закупленими та дещо видозмінними росією, іноді застосовували зброю, а іноді робили над цими апаратами "свічку" – і струменевим потоком повітря збивали безпілотники з курсу, після чого ті падали чи вибухали, — відзначає Ігор Романенко. — Як би там було, американський літальний апарат був знищений. При цьому, за деякими даними, пошкодження зазнали й російські винищувачі. Але правду ми навряд чи дізнаємося. Так чи інакше, для себе, своїх керівників і всієї рф" льотчики країни-агресора "героїчно виконали поставлене завдання". Для нас, України, на мій погляд, тут важливо, що це черговий випадок зухвалої поведінки росіян. І це має підштовхнути американців до переосмислення ситуації".

Зрозуміло, продовжує експерт, що військового конфлікту між США та рф очікувати не варто. Але Білий дім точно буде змушений твердо відповісти.

"Інакше — можливі наслідки. Росіяни розуміють тільки мову сили. І якщо не отримують гідну відповідь на свої злодіяння, будуть йти все далі й далі", — прогнозує генерал.

За його словами, Кремль уже побачив слабкі місця НАТО: Альянс робить все, щоб уникнути прямого конфлікту з рф, а також дуже болісно сприймає чергові російські брязкання зброєю масового ураження (включаючи ядерну).

"Але у зв’язку з інцидентом над Чорним морем сьогодні склалася унікальна, на мою думку, можливість, прийняти на зустрічі у форматі "Рамштайн" рішення про авіаційне забезпечення Сил оборони України, – зазначає Ігор Романенко. – Хотілося б, звичайно, побачити якийсь базовий американський літак. Не можуть дати нам F-16, нехай дадуть F-18, який може використовуватися як штурмовик, палубний винищувач. Такий універсаліст нам потрібен. На відміну від F-16, у нього укріплене шасі, він не такий вимогливий до аеродромів. Якщо сміливості не вистачить у самих США, нехай хоча б не заважають полякам і словакам передати нам МіГ-29. Те, що вони збиралися зробити ще рік тому, але так і не змогли через табу від американців".

Ця нерішучість обертається згодом негативними моментами не лише для України, а й для країн-партнерів. І вони самі це періодично визнають, наголошує експерт.

"Позитивно, звичайно, що визнають. Але негативно, що вчасно не забезпечують нас усім необхідним. Так було спочатку з артилерією, потім із ППО, танками. Тепер ось – з авіацією. Сподіваюся, партнери знайдуть у собі сміливість та мудрість, надавши нарешті, ЗСУ все необхідне для ефективнішого відбиття російської агресії", — резюмує генерал.