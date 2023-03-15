Не лише Польща: винищувачі Україні передадуть одразу кілька країн

Винищувачі МіГ-29 Києву передаватиме коаліція з кількох країн

Хоча Україні поки що не готові передавати західні винищувачі союзники нашої країни все-таки не залишать нас без допомоги авіації. Цією допомогою будуть літаки, яки вже стоять у нас на озброєнні — МіГ-29. Про таке рішення вже заявила Польща, але, як виявилося, бойові машини прибуватимуть до України відразу з кількох країн.

Про це пише Укрінформ.

Під час прес-конференції у Варшаві представник уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що винищувачі МіГ-29 Києву передаватиме коаліція з кількох країн.

"Я можу лише підтвердити, що ці рішення (про передачу Україні МіГ-29 – ред.) приймаються кількома країнами, але в мою роль не входить повідомляти про це від імені цих країн", — каже Мюллер, зазначаючи, що є "чіткі декларації, які це країни будуть", але узгоджено, що вони самі оголосять про це.

Також Мюллер додав, що як зазначив напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, "найближчими кількома тижнями Польща готова прийняти таке рішення в межах кількох країн, які вирішили піти на подібний крок".

Варто зазначити, що заява Мюллера прозвучала на тлі новини, що Словаччина може 15 березня розглянути питання передачі винищувачів МіГ-29 Україні.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь переконаний, що уряд має компетенцію приймати рішення щодо передачі винищувачів. При цьому він ще чекає на додаткову інформацію про те, чи передадуть МіГ Україні.

Тим часом лідер Народної партії Вероніка Ремішова зазначила, що партія завжди виступала за відправку МіГ України:" Ці винищувачі більше не будуть корисні Словаччині".

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерт вважає, що радянські літаки для України могли модернізувати.

Також ми повідомляли, що у Британії засмутили заявою про винищувачів для України.