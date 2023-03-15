Не F-16, але теж потужно: експерт вважає, що радянські літаки для України могли модернізувати

Точна кількість авіаційної техніки, котра надійде на баланс Повітряних Сил ЗСУ, поки невідома

Українці живуть в очікуванні поставок винищувачів МіГ-29 від Польщі та Словаччини. Це стане серйозною підтримкою, особливо, якщо партнери затримували поставки через модернізацію авіаційної техніки. На думку заступника директора Центру дослідження армії Михайла Самуся, цілком імовірно, що радянські літаки вирішили вдосконалити завдяки новітньому радіолокаційному обладнанню.

Про це пише "24 канал". Самусь говорить, що пауза в передачі літаків як від Польщі, так і Словаччини, виглядали вельми дивно. Ці країни одними з першими підтримали надання Києву літаків, а потім "дали задню". Однак якщо це розглядати в контексті можливої модернізації, то все стає на свої місця.

Експерт припускає, що союзники могли обладнати МіГ-29 сучасними радарами. Це допомагає краще визначати цілі, особливо для ракет "повітря-повітря". Якщо система потужна, то вдарити по ворогу можна за кілька десятків, а то й сотень кілометрів.

"Це одразу вивело б українську авіацію хоча б на рівень російської. Якби українська авіація отримала такі можливості радарів, то росіяни не могли б дозволити собі навіть наблизитися до повітряного простору України. Адже ворожі літаки одразу б збивали", — переконаний Михайло Самусь.

Він вважає, що навіть якщо "оновлення" отримала лише частина винищувачів, це вже значно підвищить шанси українських пілотів у цій війні. Звісно, МіГ-29 продовжать бути менш ефективними, аніж американські F-16, та наразі перебирати технікою від партнерів не доводиться.

"Модернізовані МіГ-29 суттєво наблизили б нас до можливостей західної авіації", — резюмував Самусь.

Варто зазначити, що днями в Польщі заявили, що перші поставки МіГ-29 до України відбудуться вже найближчим часом. Цілком імовірно, що вже за 4-6 тижнів українська авіація стане набагато сильнішою.

Нагадаємо, що про модернізацію МіГів "Телеграф" уже писав раніше. Тоді видання Politico заявляло, що США можуть спробувати осучаснити вид боєприпасів, які використовуються цими винищувачами.