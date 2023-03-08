Замість надання F-16 США хочуть осучаснити українські МіГи: що дізналися в Politico

Раніше подібних ідей у американських військових не виникало

Західні партнери розглядають безліч способів посилити співпрацю з Україною щодо військової допомоги. Зокрема, в армії США наразі вивчають можливість інтегрувати передові іноземні ракети класу "повітря-повітря" в літаки МіГ радянського виробництва. Саме такі снаряди — AIM-120 середньої дальності — часто використовуються у винищувачах F-16, отримання яких прагне Київ.

Детальніше про це повідомляє Politico, посилаючись на власні джерела серед військових чиновників. Якщо подібна авантюра вдасться, пишуть журналісти, то це додасть як вогневої потужності ЗСУ, так і можливостей посилити протиповітряну оборону. Це досить важливо на фоні останніх оцінок військових експертів, котрі говорять про наближення весняного українського контрнаступу.

В Україні наполягають на необхідності отримати сучасну авіацію, однак єдності щодо цього питання партнери не мають. Доводиться шукати інші варіанти, до яких відноситься успішна передача ракет AGM-88B, котрі відносяться до класу "повітря-земля". Їх теж можна адаптувати до МіГів, якими користується українська армія, аби знищувати ворожі радари і системи ППО.

"Але інтеграція AIM-120 з МіГами стане першим випадком, коли США нададуть можливість стріляти ракетами "повітря-повітря" з літаків. Україна вже має низку ракет, наданих європейськими країнами, включаючи Велику Британію та Бельгію, які запускаються із наданих Заходом систем протиповітряної оборони", — пише видання.

Водночас із цим виникають труднощі, зокрема технічні. Це пов'язано зі зв'язком снаряду та радару, який за ним слідкує. Аби літак здійснив пуск ракети, радар має виявити ціль і "вказати" на неї. Головною ж проблемою лишається відмінність американської і радянської технологічної "начинки", які відмовляються правильно співпрацювати. Над вирішенням цього наразі і працюють технічні спеціалісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Британія теж не є фанаткою ідеї передати на озброєння ЗСУ сучасні винищувачі типу F-16. Однак у Лондоні пропонують партнерам задуматися над наданням радянської авіації на кшталт МіГів — це також заощадило б час для українських військових, забравши у них необхідність проходити навчання щодо керування новою технікою.

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