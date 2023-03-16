Пентагон выложил видео, на котором российский самолет атакует беспилотник Reaper

США впервые показали видео с атакой на беспилотник

Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником Reaper, который россия сбила над Черным морем 14 марта. Напомним, что американский летательный аппарат упал в море после того, как его атаковал российский истребитель. В тот же день США выдвинули свою версию событий — по их словам, российские пилоты несколько раз сбрасывали топливо на аппарат и ударили его. россия в свою очередь заявила, что беспилотник приближался к Крыму, ему на встречу вылетели два самолета, он совершил манёвр и от этого вроде бы упал в воду.

Американское оборонное ведомство выложило в сеть кадры, доказывающие слова именно американцев. На видео отчетливо видны столкновения российского Су-27 с американским MQ-9 над Черным морем во вторник. Там показано, как российский самолет сбрасывает горючее на MQ-9, а затем врезается в него. После этого видно, что пропеллер Reaper поврежден и хуже работают все остальные системы.

Обещание выложить видео было сделано еще во время брифинга 14 марта. С этого времени продолжался процесс рассекречивания. Кстати, военный эксперт рассказал "Телеграфу" о последствиях, которые могут быть после сбития дрона.

Напомним, что это был разведывательный, а не боевой дрон компании General Atomics, который после столкновения был утоплен в нейтральных водах. Американцы заявили, что вряд ли смогут достать его со дна Черного моря. Тем более что в целях безопасности из беспилотника удалили все данные перед тем, как он затонул.