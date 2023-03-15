"Россияне ведут себя дерзко": полковник запаса объяснил, чем НАТО отомстит за сбитый дрон

Владислав Селезнев спрогнозировал "Телеграфу", как дальше могут развиваться события

НАТО и США всячески избегают вооруженного конфликта с россией, хотя инциденты в нейтральных морских акваториях между Штатами и рф время от времени происходят. В то же время и сама российская федерация не хочет воевать со странами-членами Альянса из-за одной ключевой проблемы.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев, комментируя резонансное сбитие американского дрона российским самолетом над Черным морем.

Напомним, инцидент с американским боевым беспилотником MQ-9 Reaper произошел накануне вечером. В США оперативно сделали заявление об атаке россиян на БПЛА и показали на видео, как выглядело нападение.

"Прямых последствий не будет. Состоялась встреча посла россии в США Анатолия Антонова с соответствующими американскими чиновниками. Они обменялись мнениями и никаких дипломатических нот, ультиматумов или угроз не звучало. Инциденты между россией и США время от времени случаются в международных водах. Часто россияне ведут себя дерзко", — отмечает он.

К слову, эксперт напомнил о российской провокации против британского военного корабля (в 2021 г.), отправлявшегося из Одессы в Грузию через прибрежные воды временно оккупированного Крыма, "но до каких-то вооруженных столкновений и значительной эскалации конфликта не дошло".

"С чем это связано? Страны, входящие в НАТО всячески избегают эскалации конфликта с рф. И все ведущие спикеры заявляют, что Альянс не стремится к вооруженному конфликту/противостоянию с россией. Поэтому, думаю, что вся эта история завершится ничем, если мы говорим о прямых последствиях. А вот что касается активизации определенного движения по поставкам Украине вооружения и военной техники (сегодня должен состояться десятый "Рамштайн") — такого варианта исключать нельзя", — говорит Селезнев.

В частности, по словам эксперта, после инцидента над Черным морем уже появилась новость о том, что правительство США не возражает против передачи третьими странами военных самолетов для нужд украинских Сил обороны.

Вместе с тем, как продолжил Селезнев, сейчас и сама россия не заинтересована в прямом вооруженном противостоянии со странами-членами НАТО из-за того, что в рф "очевидно нет для этого военно-технических ресурсов", несмотря на соответствующие нарративы кремлевской пропаганды.

"Так же и страны НАТО не заинтересованы по понятным причинам в прямом вооруженном противостоянии с россией, ведь пока нет повода применять статью 5 коллективного договора. Думаю, наши западные партнеры действуют более рационально, акцентируя свои возможности и реакции на инцидент с MQ-9 Reaper именно сквозь призму усиления поставок всех военных компонентов, необходимых для украинских Сил обороны", — отмечает полковник запаса ВСУ.

Как сообщалось ранее, военно-политический обозреватель Александр Коваленко также прогнозировал, какого ответа от Вашингтона можно ожидать после дерзких действий россиян.

Напомним, 14 марта российские истребители Су-27 над Черным морем сбрасывали топливо на американский дрон. А потом один из них подлетел сзади и повредил пропеллер БПЛА. После этого военные США решили утопить дрон в нейтральных водах. Как сообщалось в Европейском командовании США, президенту Джо Байдену оперативно доложили об этом событии.