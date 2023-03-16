Зачем россияне атаковали американский дрон и странно окапываются в Крыму

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук рассказал "Телеграфу" о мотивах оккупантов и острых потребностях ВСУ

Российская атака на американский дрон над Черным морем произошла вскоре после появления информации о том, что во временно оккупированном Крыму россияне активно строят укрепления. Противник явно опасается украинского наступления, одним из этапов подготовки к которому стала десятая встреча формата "Рамштайн", прошедшая 15 марта.

О том, почему россияне решились атаковать американский БПЛА, в чем нуждаются ВСУ и почему укрепления в Крыму – это вовсе не об обороне, "Телеграфу" рассказал спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук.

– Какие выводы можно сделать после юбилейного "Рамштайна"? Что могло остаться за кулисами?

– Как правило, 90% решений, принимаемых на "Рамштайне", остаются за кулисами. Много дается не публично. К примеру, пишут, что выделили 1,5 миллиона боеприпасов. А каких? Это бывают, к примеру, боеприпасы к крупнокалиберным винтовкам или с вольфрамовым наконечником, пробивающие русский БТР.

Такие решение и должны быть в тени. Чем меньше все знают, тем лучше для нас.

Не секрет, что ставка сейчас делается на бронетехнику, периодически мы узнаём о решении тех или иных стран передать нам танки Leopard.

Но меня беспокоит, что идет слабая накачка артиллерией. Мы ее теряем в боях, она изнашивается – и нам ее точно нужно больше. Как и снарядов к ней. Намного больше.

– С чем еще у нас проблемы?

– Кроме нехватки боекомплекта, в том числе для минометов, ощущается острая нехватка транспорта. Обычного. Внедорожников, микроавтобусов. Из личного опыта скажу – всё это "расходник". Как и дроны. Если кто-то думает, что подразделение получило машину и она там будет на веки вечные, – нет, ни фига. К примеру, одно из авто, что нам пригнали волонтеры, просуществовало всего три дня. Просто прилетел снаряд… А мы даже фотоотчет не успели сделать…

Речь об элементарных "шасси" для ВСУ – эвакуационные, медицинские авто, т. н. "жоповозы" (для перевозки личного состава), машины для подвозки боекомплекта, возможно, минометных подразделений, РЭБ (радиоэлектронная борьба), РЭР (радиоэлектронная разведка). Вопрос до сих пор остается более чем актуальным.

– Не менее актуальна сейчас тема атаки российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9. Что можно сказать о происшедшем?

– Абсолютно верная формулировка – атаковали. Преднамеренная история. Почему россияне на это пошли? Потому что могут. Зачем сделали? Смотрят на реакцию США. Пока она очень импотентная. Впрочем, всё имеет свои последствия. И есть надежда, что последствия этой российская атаки на американский беспилотник мы увидим в ближайшее время.

– О чём именно речь?

– Уже давно идут разговоры, что наших пилотов будут обучать на F-18. И что нам вскоре передадут МиГ-29. Вряд ли сотни, но что-то да будет.

– Что означают сведения о том, что россияне роют окопы в Крыму, максимально укрепляются на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, проводят там мощнейшие фильтрационные меры в поисках украинских партизан?

– Что оккупанты очень не уверены в себе. Когда они рассказывают о том, что "россия здесь навсегда" (как рассказывали, находясь в Херсоне), а сами окапываются – это говорит о многом… Кстати, в том же Крыму они окапываются откровенно бестолково. Зачем строить укрепления на побережье, если Украина не имеет десантных кораблей?!

– И зачем?

– Думаю, идет финальный "распил бабла". Потому что они даже в Крыму чувствуют себя очень неуверенно. А "распил" там идет просто грандиозный. Одновременно эти "черти" натыкивают по всему полуострову так называемые "зубы дракона" – бетонные треугольники. Но эти "укрепления" не работают! На танк цепляется элементарный тракторный ковш – и можно идти стройными рядами. Или в ход идет БРЭМка (боевая ремонтно-эвакуационная машина).

Оккупанты усиленно роют окопы. Но там, где мы атаковать не собираемся.

Суть в том, что военная стройка – это много завязанных на ней людей. Кто-то "поднимает" деньги на лесах (пиломатериалы и так далее), кто-то на технике, которая задействована, кто-то – на солярке, кто-то – не бетонных заводах, кто-то – на строителях. И все как бы счастливы. Вот только качество таких "укреплений", равно как место их расположения (а видео с дронов — общедоступно), мягко говоря, вызывает массу вопросов.