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Зачем россияне атаковали американский дрон и странно окапываются в Крыму

Автор
Андрей Питонов Андрей Питонов
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Автор
Зачем россияне атаковали американский дрон и странно окапываются в Крыму Новость обновлена 16 марта 2023, 15:59

Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук рассказал "Телеграфу" о мотивах оккупантов и острых потребностях ВСУ

Российская атака на американский дрон над Черным морем произошла вскоре после появления информации о том, что во временно оккупированном Крыму россияне активно строят укрепления. Противник явно опасается украинского наступления, одним из этапов подготовки к которому стала десятая встреча формата "Рамштайн", прошедшая 15 марта.

О том, почему россияне решились атаковать американский БПЛА, в чем нуждаются ВСУ и почему укрепления в Крыму – это вовсе не об обороне, "Телеграфу" рассказал спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук.

Какие выводы можно сделать после юбилейного "Рамштайна"? Что могло остаться за кулисами?

– Как правило, 90% решений, принимаемых на "Рамштайне", остаются за кулисами. Много дается не публично. К примеру, пишут, что выделили 1,5 миллиона боеприпасов. А каких? Это бывают, к примеру, боеприпасы к крупнокалиберным винтовкам или с вольфрамовым наконечником, пробивающие русский БТР.

Такие решение и должны быть в тени. Чем меньше все знают, тем лучше для нас.

Не секрет, что ставка сейчас делается на бронетехнику, периодически мы узнаём о решении тех или иных стран передать нам танки Leopard.

Но меня беспокоит, что идет слабая накачка артиллерией. Мы ее теряем в боях, она изнашивается – и нам ее точно нужно больше. Как и снарядов к ней. Намного больше.

С чем еще у нас проблемы?

– Кроме нехватки боекомплекта, в том числе для минометов, ощущается острая нехватка транспорта. Обычного. Внедорожников, микроавтобусов. Из личного опыта скажу – всё это "расходник". Как и дроны. Если кто-то думает, что подразделение получило машину и она там будет на веки вечные, – нет, ни фига. К примеру, одно из авто, что нам пригнали волонтеры, просуществовало всего три дня. Просто прилетел снаряд… А мы даже фотоотчет не успели сделать…

Речь об элементарных "шасси" для ВСУ – эвакуационные, медицинские авто, т. н. "жоповозы" (для перевозки личного состава), машины для подвозки боекомплекта, возможно, минометных подразделений, РЭБ (радиоэлектронная борьба), РЭР (радиоэлектронная разведка). Вопрос до сих пор остается более чем актуальным.

Не менее актуальна сейчас тема атаки российских истребителей над Черным морем на американский разведывательный дрон MQ-9. Что можно сказать о происшедшем?

– Абсолютно верная формулировка – атаковали. Преднамеренная история. Почему россияне на это пошли? Потому что могут. Зачем сделали? Смотрят на реакцию США. Пока она очень импотентная. Впрочем, всё имеет свои последствия. И есть надежда, что последствия этой российская атаки на американский беспилотник мы увидим в ближайшее время.

О чём именно речь?

– Уже давно идут разговоры, что наших пилотов будут обучать на F-18. И что нам вскоре передадут МиГ-29. Вряд ли сотни, но что-то да будет.

Что означают сведения о том, что россияне роют окопы в Крыму, максимально укрепляются на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, проводят там мощнейшие фильтрационные меры в поисках украинских партизан?

– Что оккупанты очень не уверены в себе. Когда они рассказывают о том, что "россия здесь навсегда" (как рассказывали, находясь в Херсоне), а сами окапываются – это говорит о многом… Кстати, в том же Крыму они окапываются откровенно бестолково. Зачем строить укрепления на побережье, если Украина не имеет десантных кораблей?!

И зачем?

– Думаю, идет финальный "распил бабла". Потому что они даже в Крыму чувствуют себя очень неуверенно. А "распил" там идет просто грандиозный. Одновременно эти "черти" натыкивают по всему полуострову так называемые "зубы дракона" – бетонные треугольники. Но эти "укрепления" не работают! На танк цепляется элементарный тракторный ковш – и можно идти стройными рядами. Или в ход идет БРЭМка (боевая ремонтно-эвакуационная машина).

Оккупанты усиленно роют окопы. Но там, где мы атаковать не собираемся.

Суть в том, что военная стройка – это много завязанных на ней людей. Кто-то "поднимает" деньги на лесах (пиломатериалы и так далее), кто-то на технике, которая задействована, кто-то – на солярке, кто-то – не бетонных заводах, кто-то – на строителях. И все как бы счастливы. Вот только качество таких "укреплений", равно как место их расположения (а видео с дронов — общедоступно), мягко говоря, вызывает массу вопросов.

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#Крым #MQ-9 Reaper #Михаил Макарук