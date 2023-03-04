Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа":

В Симферополе местные гауляйтеры объявили о начале создания так называемых "добровольных дружин" с целью противодействия активному проукраинскому движению.

Кроме того, стало известно, что во временно оккупированном Крыму вдоль пляжей россияне вырыли около 200 километров окопов.

Как бы ни хотелось оккупантам в Крыму обратного, но настроения становятся всё более негативными. Это проявляется и в "глубоком сне" рынка недвижимости; и в сворачивании малого и среднего бизнеса, в первую очередь в сфере услуг, по оккупированной территории Крыма; и в миграции при наличии возможностей или простого ухода в состояние ожидания малых и средних предприятий. Экономическая активность в Крыму всё больше затухает, становится излишне рискованной. Уже сложилась ситуация, которая характеризуется определением "высокая степень неопределенности".

Подобная ситуация вызывает усиление негативных настроений. В свою очередь оккупанты в таком развитии событий вынуждены максимально задействовать местных коллаборационистов на сдерживание развития панических настроений. В оккупационных СМИ участилось присутствие крымских коллаборационистов с риторикой "Украина не будет идти в Крым"; "Крым готов к защите".

Буквально на днях крымский коллаборационист Никифоров выступил с комментарием, поясняя, что все заявления о деоккупации Крыма являются лишь "операцией отвлечения общественного внимания украинских граждан от сдачи Бахмута (Артемовска в оккупационной риторике)".

Комментируя этот вопрос для оккупационных "риа новости Крым" он, в частности, заявил 2 марта: "Ответный шаг (после сдачи Артемовска) уже предпринят, как всегда – в виртуальном пространстве. Украина уже "наступает" на Крым и… часть населения Украины уже уверена в том, что вот-вот Крым падет. Такая массированная атака – это как раз свидетельство того, что запущена информационная операция "прикрытие". Всякий раз они "берут" Крым виртуально, когда у них возникают проблемы на каких-то других участках фронта".

Другой коллаборационист Рустем Нимитуллаев (общественная организация коллаборационистов "Къырым бирлиги") на оккупационном канале "Крым 24" заявил: "Что касается прихода каких-то батальонов, пусть уже всех там сразу соберут, они увидят, как им крымские татары здесь, в Крыму, ответят". С его слов "в случае каких-то провокаций со стороны Украины, все крымские татары возьмут вилы и пойдут защищать республику и "выгонять всю эту нечисть".

То, что таких "комментаторов" становится всё больше, означает, что уже задействованные коллаборационисты с поставленными задачами не справляются. Соответственно, возникает необходимость в дополнительных успокоительных мероприятиях.

Информация о рытье окопов на крымских пляжах появляется уже не в первые, но по какой-то причине именно сейчас получила широкую огласку.

Что такое "окопы на пляжах"? В первом приближении может сложиться обманчивое впечатление о ходе "тщательной" подготовки к отражению морского десанта. Хотя вероятность такого сценария деоккупации Крыма очень низка.

К вопросу обустройства окопной обороны на крымских пляжах можно добавить информацию об обустройстве окопов в других районах степного Крыма, которые расположены гораздо южнее Яны Капу (Красноперекопска). В районах, где никаких пляжей нет поблизости, а попытка обороняться в специфических условиях ровной степной местности будет больше соответствовать категории "бессмысленная смерть".

В совокупности всех эти действия оккупантов по массовому освоению бюджетных средств на обустройство обороны, в которой нет ни логики, ни смысла, больше напоминают очередную пиар-компанию. Цель – поддержание среди крымских коллаборационистов и российских иммигрантов психологического равновесия и психической стабильности для недопущения перехода уже существующей "сильной нервозности" в состояние "паника".

Успехи ВСУ на южных направлениях сведут на "нет" все усилия оккупантов и коллаборационистов в Крыму. А начало нашего дальнейшего продвижения на юг даст дополнительный толчок к усилению у них панических настроений.