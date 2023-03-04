О чем говорили Шольц с Байденом и что Резников просит у ЕС: топ-новостей, которые вы могли проспать

Не упустите ничего важного

Пока мир интересуется состоянием путинского приспешника рамзана кадырова, вокруг происходит немало других интересных вещей. Несмотря на то, что ночью интенсивность событий намного меньше, остается немало интересного, что можно пропустить через привычный сон.

Чтобы вы этого не сделали, "Телеграф" подготовил свежую подборку основных новостей, о которых стало известно в ночь с 3 на 4 марта. Информация касается как Украины, так и мира.

Шольц встретился с Байденом

Американский лидер Джо Байден провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, где лидеры двух стран обсудили дальнейшую поддержку Украины. Кстати, встреча прошла без участия СМИ, за закрытыми дверями. Что успели выяснить медиа, читайте на "Телеграфе".

В Запорожье обнаружили новые тела под завалами

Запорожские спасатели сообщили, что общее число жертв ракетного удара по многоэтажному дому в городе выросло до семи. Разбор завалов продолжается, представители ГСЧС тщательно обыскивают каждый метр — еще определенное количество местных жителей остается со статусом "пропавшие без вести".

В столице объявили штормовое предупреждение

КМВА предупреждает: днем 4 марта в Киеве могут ощущаться порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду. Это первая фаза шторма – І уровень опасности, желтый. Киевлян и гостей столицы призывают держать окна домов закрытыми, на улицах держаться подальше от ЛЭП и рекламных щитов, а также избегать нахождения под высокими деревьями и не парковаться под ними.

Украина нуждается в большем количестве оружия

Financial Times, ссылаясь на письмо министра обороны Алексея Резникова, пишет, что Украина просит ЕС предоставить ей дополнительную помощь. В частности, речь идет о дополнительных 250 тыс. артснарядов в месяц. Издание утверждает, будто из-за недостаточного обеспечения ВСУ используют сейчас только часть боеприпасов с необходимого количества.

"Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать весь боекомплект, а это 594 тысячи снарядов в месяц", — цитирует FT письмо Резникова.

Байден готовится к новым выборам

Действующий президент США Джо Байден может объявить о старте своей предвыборной кампании уже в апреле. Об этом пишет Reuters. Пока команда американского лидера работает над привлечением к сотрудничеству наиболее ведущих союзников демократов. Также хотят обратить внимание на "потенциальных соперников", которые могли за прошлых выборов "остаться за бортом", несмотря на существующие политические амбиции.

Мецола приехала в Украину

Президент Европарламента Роберта Мецола совершает официальный визит в Украину. Об этом стало известно поздно вечером 3 марта. Политика в собственном Twitter опубликовала фото из Киева, подписав его фразой "Хорошо возвращаться в Украину".

Крым готовят к войне

В свежем строительстве Генштаба сообщается, что в Симферополе местные гауляйтеры объявили о начале создания так называемых "добровольных дружин". Это сделано для противодействия активному проукраинскому движению.

"Известно, что в результате войны в Украине существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования города, одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", — сообщают военные.