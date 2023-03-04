Про що говорили Шольц і Байден та що Резніков просить у ЄС: топ-новин, які ви могли проспати

Не пропустіть нічого важливого

Допоки світ цікавиться станом здоров'я путінського приспішника рамзана кадирова, довкола відбувається чимало інших цікавих речей. Попри те, що вночі інтенсивність подій набагато менша, лишається чимало цікавого, що можна пропустити через звичний сон.

Аби ви цього не зробили, "Телеграф" підготував свіжу підбірку основних новин, про які стало відомо у ніч із 3 на 4 березня. Інформація стосується як України, так і світу.

Шольц зустрівся із Байденом

Американський лідер Джо Байден провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, на якій лідери двох країн обговорили подальшу підтримку України. До речі, зустріч пройшла без участі ЗМІ, за закритими дверима. Що встигли з'ясувати медіа, читайте на "Телеграфі".

У Запоріжжі знайшли нові тіла під завалами

Запорізькі рятувальники повідомили, що загальна кількість жертв ракетного удару по багатоповерховому будинку в місті зросла до семи. Розбір завалів триває, представники ДСНС ретельно обшукують кожен метр — ще певна кількість місцевих жителів лишається зі статусом "зникли безвісти".

В столиці оголосили штормове попередження

КМВА попереджає: вдень 4 березня в Києві можуть відчуватися пориви вітру від 15 до 18 метрів за секунду. Це перша фаза шторму — І рівень небезпечності, жовтий. Киян і гостей столиці закликають тримати вікна будинків закритими, на вулицях триматися подалі від ЛЕП і рекламних щитів, а також уникати перебування під високими деревами і не паркуватися під ними.

Україна потребує більше зброї

Financial Times, посилаючись на лист міністра оборони Олексія Резнікова, пише, що Україна просить ЄС надати їй додаткову допомогу. Зокрема, мова йде про додаткові чверть мільйона артснарядів на місяць. Видання стверджує, начебто через недостатнє забезпечення ЗСУ використовують нині лише п'яту частину боєприпасів із загалом необхідної кількості.

"Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати весь боєкомплект, а це 594 000 снарядів на місяць", — цитує FT лист Резнікова.

Байден готується до нових виборів

Діючий президент США Джо Байден може оголосити про старт своєї передвиборчої кампанії уже в квітні. Про це пише Reuters. Наразі команда американського лідера працює над залученням до співпраці найбільш провідних союзників демократів. Також хочуть звернути увагу на "потенційних суперників", які могли за минулих виборів "лишитися за бортом" попри наявні політичні амбіції.

Мецола приїхала до України

Президентка Європарламенту Роберта Мецола здійснює офіційний візит до України. Про це стало відомо пізно ввечері 3 березня. Політикиня у власному Twitter опубліковала фото з Києва, підписавши його фразою "Добре повертатися до України".

Крим готують до війни

У свіжому зведення Генштабу повідомляється, що у Сімферополі місцеві гауляйтери оголосили про початок створення так званих "добровільних дружин". Це зроблено для протидії активному проукраїнському руху.

"Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", — повідомляють військові.