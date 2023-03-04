Війна — день 374: окупанти змінили тактику під Бахмутом і тиснуть на Луганщину

Оперативно про головне 4 березня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває 374 дні. Окупанти посилили атаки в районі Кремінної та Куп’янська, а також змінили тактику під Бахмутом, який вони намагаються оточити. Водночас ЗСУ посилюють свою присутність у повітряному просторі над окупованими територіями, а невідомі безпілотники все частіше з’являються й у російському повітряному просторі. При цьому, за даними розвідки, вирішальна битва, яка визначить результат війни, відбудеться вже найближчими місяцями.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 березня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Інформація за 1 березня доступна у зведенні: Війна — день 371: окупанти штурмують на сході та б’ють дронами по містах

З даними за 2 березня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 372: окупанти обстрілюють мирні міста та влаштовують провокації

Про те, що відбувалося 3 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 373: на Донбасі тривають важкі бої, в росії все частіше лунають вибухи