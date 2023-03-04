В росії заявили, що шойгу знову в Україні: журналіст звернув увагу на проколи пропаганди (відео)

Задля прославляння "героїзму" шойгу росіяни навіть влаштували показове нагородження військових

Російські пропагандисти заявляють, що міністр оборони рф сергій шойгу вкотре побував на лінії фронту в Україні, здійснивши інспекцію окупаційних військ. Цікаво, що з минулого візиту чиновника начебто на передову не минуло ще й двох місяців.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі зазначив, що подібний спектакль може бути своєрідною відповіддю Україні на реальні відвідини військових керівників "гарячих точок" фронта. Зокрема, мова про командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, який нещодавно побував у Бахмуті.

Журналіст звернув увагу на занадто вже вишуканий пункт управління військами, у якому шойгу проводив нараду і навіть нагородження окремих військовослужбовців. Андрія Цаплієнка зацікавило те, що початково нам показують майже зруйновану будівлю, яка навряд могла б використовуватися для подібних цілей. Тим більше, що її внутрішнє "убранство" разюче відрізняється.

"Всередині також все говорить про нашвидкуруч зібрану декорацію: маскувальна сітка на стінах, купа столів, розвішені агітплакати, розкладені кольорові маркери та мінеральна вода у склі. Ну і звичайно, ордени "героям спецоперації", — зазначив Цаплієнко.

Додамо, що росЗМІ заявляють про відвідини шойгу російського угрупування військ "Восток" на фронті. Міністр начебто перевірив хід боїв, а також заслухав доповідь командира угрупування генерал-полковника мурадова. Після цього відбулося вручення нагород "за самовідданість і героїзм".

До речі, наприкінці грудня 2022 року росіяни вкотре заявляли про інспекцію від шойгу — тоді він літав на військовому гелікоптері, спостерігаючи нібито за позиціями російських військ. Пізніше з'ясувалося, що насправді чиновник перебував за десятки кілометрів від передової.

Вперше ж про "відвідування" сергієм шойгу тимчасово окупованих територій України росіяни заїкнулися ще в червні.