"Воскресіння" вбитої дівчинки Феді. Сім фейків рф в історії з "брянськими диверсантами"

Лише за декілька годин рф встигла видати декілька версій того, що відбувається на Брянщині

У четвер, 2 березня, у село Любечане Брянської області росії, судячи з відео у соцмережах, зайшли бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК).

Це — росіяни, які свого часу виїхали з рф до України та зі зброєю в руках борються з путінськими військами за політичними переконаннями, а сам корпус опублікував на своїх ресурсах відео та підтвердив участь деяких членів організації.

"Набіг" поставив рф на вуха і по росЗМІ понеслася хвиля фейків, у якій кожен новий епізод заперечував попередній. З’являлися "націоналісти-бандерівці", а мертва дівчинка воскресла після того, як її хтось застрелив.

"Телеграф" розібрався у повідомленнях росіян детальніше.

Фейк 1 — це була група українців

Вранці у четвер губернатор Брянської області Олександр Богомазов повідомив, що на територію росії проникла група українських диверсантів. За заявою губернатора, у селі загинула одна людина і поранено дитину. З часом термінологія змінювалася: фсб казала про "озброєних українських націоналістів", у кремлі події згодом назвали "атакою терористів". Змінювалися їх "діяльність".

Свою причетність Україна заперечує, жодного доказу про участь саме українців немає. У Генштабі наголосили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

Фейк 2 — обстріл автобуса та "воскресіння" дівчинки

За даними різних Telegram-каналів, диверсійна група обстріляла шкільний автобус. Загиблий начебто був водієм цього автобуса та помер на місці, а десятирічна дівчинка нібито померла у лікарні.

Спочатку Readovka казала про загиблу дівчинку. Інформація не підтвердилася

Згодом дівчинка виявилася живою. Щобільше — здається, вона стала хлопчиком. Повідомлення про смерть дівчинки стали спростовувати офіційні особи. Readovka з посиланням на "місцеву владу" повідомила, що дівчинка вижила і перебуває в лікарні з пораненням.

Згодом з’ясувалося, що школа на "дистанційці", а автобусу з дітьми не було.

Фейк 3 — захоплення заручників

Повідомлялося про взяття одного заручника у Любечаному — місцевого фельдшера.

Була й інформація про "диверсантів"на території села Сушани — тут начебто місцевих жителів (близько 50 осіб) взяли в заручники. RT повідомив, що влада Брянської області не підтверджує інформацію про взяття заручників у селі Сушани.

Історії з’являлися з аудіозаписами інтерв’ю — тобто знайшовся хтось, хто начитував ці фейки про заручників.

Інформацію про заручників повідомляли і російський державний пропагандистський ресурс "РИА Новости" з посиланням на "представника екстрених служб". Телеграм-канал Shot писав, що у заручниках може бути до 6 осіб.

Версій із взаємодією "диверсантів" зі шкільним автобусом, заручниками, фельдшером, дівчинкою і хлопчиком було багато.

Ось ще одна від Mash. Тут пораненому хлопчику Феді вже 10, а не 12 років. Згідно з історією, він у цьому віці зміг не те що хоча б вижити з пораненням, а, на хвилиночку, — спіймати машину на трасі (!), відвести інших дітей ховатися у ліс, доїхати до місця призначення і попросити викликати швидку. Все в кращих традиціях радянської пропаганди про юних героїв-піонерів.

Фейк 4 — натівська зброя

Хлопчику Феді, якому за декілька попередніх повідомлень було 10 та 12 років, за цей насичений день вже виповнилося 11 років. Ба більше — він виявляється був поранений зі "зброї натівського зразка" — але незрозуміло якої.

Фейк 5 — збори ради безпеки рф

Російські ЗМІ повідомили, що у росії через інцидент негайно "у найближчі години" збирається рада безпеки. Згідно з грізними повідомленнями, її мав проводити володимир путін особисто.

Через деякий час у кремлі це офіційно спростували.

Фейк 6 — диверсанти скинули бомбу з дрона на будинок

Росіяни стверджували, що начебто "українська ДРГ" скинула з безпілотника вибухівку, та спричинила пожежу житлового будинку. Це теж не підтвердилося.

Mash писав, що перед нападом на Брянську область ЗСУ з двох дронів-камікадзе підірвали камери відеоспостереження на прикордонних пунктах.

Фейк 7 — масштабні руйнування

Крім бомби та різних інших вищеперерахованих подвигів ця невелика купка "суперменів" змогла ще й зруйнувати об’єкти критичної інфраструктури. Так, пропагандисти повідомляли про "підрив електропідстанції" та "газової станції" у Сушанах.

На цьому потік фейків не закінчується. Підвечір у російських Telegram-каналах з’явився новий формат — неймовірні "свідчення очевидців" про жахливі звірства "хохлов".

Російський добровольчий корпус також спростував фейки російської пропаганди про "вбивство дітей" та "захоплення заручників".

Водночас повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок дій диверсантів у брянському селі Любечани зросла до двох, загинув чоловік 1966 року народження, повідомив губернатор.

Коментувати цей потік самі ми не будемо, лише нагадємо, що українські блогери відреагували на цю подію жартами та мемами, а також коментарями про недолугість російської пропаганди.