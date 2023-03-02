"Дивовижний збіг обставин": в російському Брянську з’явився білборд з військовим у формі ЗСУ

Російський окупант у формі ЗСУ тепер дивиться на брянців

На Брянщині, куди 2 березня зайшли бійці з українського Інтернаціонального легіону, стався курйоз. Місцеві побачили на вулицях обласного центру білборд із нагородженим російським окупантом. Однак на ньому була одна примітна деталь – камуфляж ЗСУ.

Про це повідомляє Telegram–канал "ВЧК-ОГПУ". Ресурс пише, що це дивовижний збіг.

"За дивовижним збігом обставин саме вчора в Брянську на вулиці Червоноармійській з'явився білборд із зображенням старшого сержанта Сергія Пікатого, нагородженого медаллю ордена "За заслуги перед батьківщиною", але чомусь одягненого у форму ЗСУ", — йдеться у тексті.

Ймовірно, плакат готував дизайнер, який і прикріпив обличчя окупанта до українського камуфляжу, не помітивши, що здійснив "інформаційну диверсію". Зазначимо, що на плакаті зображений мешканець брянська Сергій Пікатов, якого торік диктатор путін нагородив медаллю ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня. Сергій Пікатов працював у "Брянськенерго". У квітні він пішов добровольцем в російську армію.

Нагадаємо, що сьогоднішні "диверсія" у Брянській області наполохала всю росію. Українські блогери відреагували на це. До прикладу, зазначали, що настане день, коли один скаже "Брянськ" і мільйони відповідатимуть "Україна!".