"Удивительное стечение обстоятельств": в российском Брянске появился билборд с военным в форме ВСУ

Российский оккупант в форме ВСУ теперь смотрит на брянцев

На Брянщине, куда 2 марта зашли бойцы из украинского Интернационального легиона, произошел курьез. Местные увидели на улицах областного центра билборд с награжденным российским оккупантом. Однако на нем была одна примечательная деталь – камуфляж ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Он пишет, что это удивительное совпадение.

"По удивительному стечению обстоятельств именно вчера в Брянске на Красноармейской улице появился билборд с изображением старшего сержанта Сергея Пикатого, награжденного медалью ордена "За заслуги перед родиной", но почему-то одетого в форму ВСУ", — говорится в тексте.

Вероятно, плакат готовил дизайнер, который и прикрепил лицо оккупанта к украинскому камуфляжу, не заметив, что совершил "информационную диверсию". Отметим, что на плакате изображен житель брянска Сергей Пикатов, которого в прошлом году диктатор путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отчизной" II степени. Сергей Пикатов работал в "Брянскэнерго". В апреле он ушел добровольцем в русскую армию.

Напомним, что сегодняшняя "диверсия" в Брянской области напугала всю россию. Украинские блоггеры отреагировали на это. Например, отмечали, что настанет день, когда один скажет "Брянск" и миллионы будут отвечать "Украина!".