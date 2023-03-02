Украинские блогеры о "диверсантах" на Брянщине: "Ждем референдумы и народных губернаторов"

О провокациях со стороны россии украинские военные предупреждали еще неделю назад

В Брянской области россии произошел загадочный случай с диверсантами, боями в селе Сушаны и перестрелкой с якобы украинской ДРГ. В Украине уже отреагировали на ситуацию, заявив, что ничего не знают об этих инцидентах. В свою очередь о сегодняшнем происшествии на территории рф высказались и украинские блогеры.

Активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале отметил, что московский режим не хочет признавать право людей на самоопределение.

"Кремлевская хунта развязала войну против ополченцев Брянской и Белгородской народных республик. Кровавый московский режим не хочет признавать право людей на самоопределение. Поэтому в ближайшее время там будут проведены референдумы, а вся власть переходит к народным губернаторам. А оружие и форму можно приобрести в любом ближайшем военторге. Танки же вырыли из родничков. И нас там, конечно, нет", — написал он.

Также события в Брянщине коротко прокомментировал народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко, опубликовав в своем Telegram-канале следующий пост:

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в своих соцсетях написал "Пожелаем удачи этим парням" и прикрепил соответствующую картинку.

Военный блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан подчеркнул, что украинские военные никогда не прибегают к провокациям, а российские СМИ тем временем пытаются дискредитировать ВСУ и обвинить в событиях в Брянской области.

"Российские СМИ в очередной раз пытаются дискредитировать Вооруженные силы Украины и обвинить в провокациях на территории государства-агрессора. Но они не учитывают, что воины Сил обороны Украины никогда не прибегали к провокациям, не прибегают и не будут прибегать. Потому что они – защитники. И отстаивают свое право на свободу и свободную жизнь на собственной земле. Недавно предупреждали о планировании провокации со стороны государства – террориста", — написал Штефан в своем Telegram-канале.

Также он отреагировал на слова российского диктатора путина о том, что случившееся на Брянщине — это теракт.

Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский также высказался об инциденте в Брянской области. Он напомнил, что о провокациях россиян украинские военные предупреждали заранее.

"Еще неделю назад украинское командование предупреждало, что россия готовит провокации на границе с Черниговской областью. И вот теперь российские пропагандисты вопят о "прорыве украинской ДРГ" в Брянскую область. Какие же предсказуемые, бездарные тупицы… ", — отметил Казанский.

Также он отреагировал на информацию от российского блогера Семена Пегова, который писал о том, что на Брянщину зашли якобы украинские диверсанты. Однако с их количеством он, видимо, не смог определиться.

Украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков в своем Telegram-канале также оставил несколько коротких комментариев по ситуации в Брянской области и загадочным диверсантам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что от ВСУ поступала информация о провокациях, которые россияне могут готовить в ближайшее время. 2 марта российские СМИ заявили о якобы украинских диверсантах на Брянщине, а затем выдумали заложников и "обстрелянный школьный автобус", которого, как оказалось, не было.